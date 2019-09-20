ريفلين, يبدأ, الاحد, القادم, التشاورات, مع, الاحزاب, سعيا, لتشكيل, الحكومة,

يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين بعد غد الاحد المشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار عضو الكنيست الاوفر حظا الذي سينيط به تشكيل الحكومة المقبلة.

وستُنقل هذه الاجتماعات في بث حي من خلال وسائل الاعلام الرقمية، عملا بمبدأ الشفافية.وحسب النتائج شبه النهائية للانتخابات، بقي "كاحول لافان" يتقدم على الليكود بمقعدين.وبقيت القائمة المشتركة تحتل المكان الثالث مع ثلاثة عشر مقعداوافيد الليلة الماضية ان الاحزاب المتدينة توجهت الى المراجع الدينية في مجلس كبار الحاخامات لنيل موافقتهم علىالتحالف مع حزب كاحول لافان رئياسة غانتسوذكر ان رئيس الدولة يسعى الى تشكيل حكومة واسعة او حكومة وحدة وطنية تشمل كاحول لافان والليكود