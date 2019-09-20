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مهلة أخيرة لزيدان وأليجري مرشح لخلافته



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قالت تقارير صحفية إن مقعد الفرنسي زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في محل شك، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق مؤخرًا أمام باريس سان جيرمان (3-0)، بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ريال مدريد استثمر 300 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الفريق لم يحصل على أية نتائج، مشيرة إلى أن الهزيمة أمام بي إس جي فتحت أزمة بين المدرب والنادي.
وأضاف أن زيدان أراد من ناديه التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، وهو ما تسبب في ضعف علاقته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وتابع الموقع أن بيريز يفكر حاليًا في تغيير المدير الفني للريال بعد النتائج المتذبذبة للفريق في الدوري الإسباني والخسارة الكبيرة أمام باريس.
وفقًا لـصحيفة  لاريبابليكا، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو مرشح مفضّل للعودة من جديد لقيادة الفريق الملكي، بينما بالنسبة لكورييري ديلو سبورت، فإن مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليجري دخل ضمن دائرة المرشحين الضيقة.
وبينت الصحيفة أنه ستكون هناك مهلة أخيرة لزيدان قبل اتخاذ قرار الإقالة، تتضمن المباريات الاربع القادمة، وهي مواجهة إشبيلية الأحد التي ستكون ضد قائد الملكي السابق لوبيتيجي، ثم على أرضه مع اوساسونا الذي لم يهزم حتى الآن، وبعدها ديربي مدريد بمواجهة أتلتيكو على واندا متروبوليتانو، وبعدها مواجهة بروج في دوري أبطال أوروبا على البيرنابيو.
مهلة أخيرة لزيدان وأليجري مرشح لخلافته




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