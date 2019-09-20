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أشهر أدوية الحموضة يخضع لمراجعة.. قد يسبب السرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا أمس الجمعة إنها تراجع سلامة عقار رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف باسمه التجاري "زانتاك"، بعدما عثرت على آثار شوائب قد تسبب السرطان في بعض نسخ الدواء.


وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها اكتشفت الشوائب التي يطلق عليها اسم "إن. نيتروسوديميثيلامين" في بعض العقاقير التي توجد بها مادة رانيتيدين.
وأعلنت الإدارة الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية أنهما ستراجعان سلامة العقار، لكنهما لم تنصحا المرضى حالياً بالتوقف عن تناوله.
كانت صيدلية "فاليشور"، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير رانيتيدين.
أشهر أدوية الحموضة يخضع لمراجعة.. قد يسبب السرطان




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