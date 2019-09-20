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بدون حمالة صدر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في افتتاح الجونة!



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فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجميع خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بظهورها بفستان إغريقي جريء.



 فقد ارتدت رانيا يوسف فتسان من قماش الباييت باللون الأسود المائل للأخضر الداكن، بدون أكمام، وتميز التصميم بقصة الأكتاف غير المتساوية، وحزام مربوط ومنسدل على التصميم من الجانب بنفس قماش ولون الفستان.



واتسم الفستان بتنورة واسعة بقصة عشوائية، وفتحة ساق طويلة، كما أنه مفتوح الصدر بطريقة جريئة، وهو ما فتح عليها موجة من الانتقادات لتعمد إظهار جسدها بشكل جرئ، وعلق بعض النشطاء على الفستان بأنه بدون حمالة صدر وفاضح لجسدها.
وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.
ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.
بدون حمالة صدر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في افتتاح الجونة!




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