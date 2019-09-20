وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس اخطارا الى الكونغرس باستمرار حالة الطوارئ الوطنية التي اعلنت عقب هجمات سبتمبر عام 2001 بسبب استمرار "التهديدات للأمن القومي الأمريكي". وقال ترامب في رسالة نشرها البيت الأبيض ان "حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالاشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أعمال إرهابية أو يدعمون الإرهاب المعلن عنها في الأمر التنفيذي في سبتمبر 2001 ستستمر الى ما بعد سبتمبر". واضاف ان الأزمة التي سببتها هجمات سبتمبر "لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة".كان ترامب قد أخطر الكونغرس في ال 11 من الشهر الجاري في ذكرى هجمات سبتمبر استمرار حالة الطوارئ المتعلقة ب "عمليات إرهابية محددة" أيضا بسبب استمرار "التهديدات الإرهابية".

تابعونــا

مجلس الامن يناقش ملف الاستيطان 2019-09-20 | 08:38:31 وصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى نيويورك مساء امس قادما من اوسلو،...

أرمينيا تقرر فتح سفارة لها في إسرائيل 2019-09-19 | 18:48:07 قررت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، فتح سفارة لها في إسرائيل. وقالت الخارجية...

وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي 2019-09-19 | 17:37:56 أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين...

ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب 2019-09-19 | 05:45:43 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بأن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا، موضحا أن...

النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل 2019-09-18 | 11:11:16 بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها النائبة البرلمانية الكويتية ” صفاء...

نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 2019-09-18 | 10:02:40 قدرت الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل...

البيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد على وحدة وسيادة سوريا 2019-09-17 | 07:48:09 أكد البيان الختامي للقمة التركية الإيرانية الروسية في أنقرة، على سيادة سوريا...

ترامب: لم أعد بحماية السعودية.. ومساعدتنا إياهم ستكلف أموالا 2019-09-17 | 07:47:13 أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد...

‫البابا فرنسيس يستضيف الاجتماع التاريخي للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية 2019-09-16 | 23:50:41 استضاف قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الاجتماع الأول للجنة...