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ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس اخطارا الى الكونغرس باستمرار حالة الطوارئ الوطنية التي اعلنت عقب هجمات سبتمبر عام 2001 بسبب استمرار "التهديدات للأمن القومي الأمريكي".  وقال ترامب في رسالة نشرها البيت الأبيض ان "حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالاشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أعمال إرهابية أو يدعمون الإرهاب المعلن عنها في الأمر التنفيذي في سبتمبر 2001 ستستمر الى ما بعد سبتمبر". واضاف ان الأزمة التي سببتها هجمات سبتمبر "لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة".كان ترامب قد أخطر الكونغرس في ال 11 من الشهر الجاري في ذكرى هجمات سبتمبر استمرار حالة الطوارئ المتعلقة ب "عمليات إرهابية محددة" أيضا بسبب استمرار "التهديدات الإرهابية".
ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية"




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