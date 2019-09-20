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اتهام شاب من كفرمندا بدهس شاب اخر



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اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من كفرمندا بدهس شاب اخر بسبب خلاف بين المصاب وقريب المتهم ,النيابة العامة قدمت لائحة اتهام سريعة بحق الشاب.

في تاريخ 6.9.2019 في ساعات المساء المتأخرة تلقت الشرطة بلاغ عن حادث ضرب وهرب في كفرمندا .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق وتبين لاحقاً ان الحديث لا يدور عن حادث دهس بل حادث متعمد بسبب خلاف بين شبان في البلددة.وجاء في بيان الشرطة انه في نفس الليلة تجول المتهم بصحبة قريبه قرب احدى المدارس في كفرمندا وكان لديهما علم عن وجود الضحية في الشارع نفسه,عند وصول المتهم قام بانزال شابين من السياره وقاد بسرعة متهورة ودهس الضحية.

المصاب نقل للمستشفى بجراح خطيرة والشرطة اعتقلت الشاب وتم تقديم لائحة اتهام بحقه .
اتهام شاب من كفرمندا بدهس شاب اخر




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