مستندات, جديدة, تدين, برشلونة, في, صفقة, جريزمان,

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأرجنتيني ينوي التقدم بطلب إلى...
قالت تقارير صحفية إن مقعد الفرنسي زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في محل شك،...
فسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الإشارة التي وجهها لجماهير...
أعلن الموقع الرسمي لـ"اليويفا" عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائز أفضل هدف في...
تمسك خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال...
تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع قناة ITV البريطانية، عن جانب...
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما...
عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، يقوم الجسم بتصنيع فيتامين D، الذي يحتاج إليه...
يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة...
تشهد الملاعب الأوروبية اليوم الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة...