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مستندات جديدة تدين برشلونة في صفقة جريزمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، عن دليل جديد حول تعاقد برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية الماضية.  

وبحسب صحيفة "إلموندو" الإسبانية، فإنه تم الوصول إلى البريد الإلكتروني لجريزمان، والذي من خلاله تم كشف تواصل أخته ماود ووالده ومحاميه سيفان كاريان ووكيل لاعبين فرنسي، للحصول على عمولة بقيمة 14 مليون يورو من أجل انضمامه لبرشلونة، وذلك في الوقت الذي كان يخوض فيه أتلتيكو مدريد مباريات في دوري الأبطال والليجا.
وأضافت الصحيفة: "حدث خلاف بين بعض الأطراف، وأبلغ أحدهم بإبلاغ أتلتيكو مدريد، لكن النادي لم يُدرج ذلك المستند في شكواه ضد برشلونة للاتحاد الإسباني".
ويتطلع أتلتيكو مدريد للحصول على 80 مليون يورو إضافية من برشلونة، حيث يملك دليلا آخر على حدوث مفاوضات مع اللاعب قبل موعد تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو في أول يوليو/ تموز.
وكان برشلونة قد كسر ارتباط جريزمان بالروخيبلانكوس، بدفع 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.
مستندات جديدة تدين برشلونة في صفقة جريزمان




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