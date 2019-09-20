الطقس:, انخفاض, على, درجات, الحرارة,

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لقي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه في كراج بالمنطقة الصناعية بمدينة رهط ظهر اليوم...
نفى رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان صحة ما نشر حول التوصل الى تفاهم مع...
دا رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس مشاوراته مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على كتلة...
يبدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين بعد غد الاحد المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من كفرمندا بدهس شاب اخر بسبب خلاف بين...
اصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اثر تعرضه للطعن خلال شجار في منطقة نتيفوت بالنقب...
تحت عنوان "بلدي بلا عنف" نظم مجلس الطلاب والشباب البلدي – قسم الشبيبة بالمركز...
رد بني غانتس زعيم تحالف كاحول لفان على دعوة نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة، " قائلا...
حصلت القائمة المشتركة نهائيا اليوم الخميس على المقعد الثالث عشر . وبذلك ضمنت...
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...