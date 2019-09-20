نتيجة, غير, متوقعة, لـ13, دقيقة, رياضة, يومياً,

أظهرت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أن ممارسة الرياضة يومياً بواقع 13 دقيقة فقط، أي بأقل من ربع ساعة، يمكن أن يمنح الشخص ثلاث سنوات إضافية، أي يطيل في عمره بنحو ثلاث سنوات، فضلاً عن أنه يحسن من الصحة البدنية التي يتمتع بها خلال سنوات عمره.

وبحسب الدراسة التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن هذه النتائج تم التوصل لها بعد استقراء عينات وحالات من مختلف أنحاء العالم.وخلصت الدراسة الى أن الشخص لا يحتاج لقضاء ساعات طويلة في النادي الرياضي كما يعتقد البعض، كما لا يحتاج الى حمل الأثقال والأوزان الثقيلة من أجل التمتع بصحة جيدة وحياة أفضل والاستفادة من مزايا الرياضة، وإنما يكفيه ربع ساعة يومياً فقط.وأجرت الدراسة شركة التأمين الصحي الأشهر والأكبر في بريطانيا "فيتاليتي" والتي تمنح خصومات كبيرة للمشتركين الأصحاء، حيث قامت بدراسة البيانات العائدة لأكثر من 140 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وألقت بها على الباحثين المختصين الذين خلصوا إلى هذه النتيجة.كما أن اللافت في الدراسة أيضاً هو أنها خلصت إلى أن "الأشخاص الخاملين وغير النشيطين ممن اعتادوا على عدم ممارسة الرياضة يمكنهم أيضاً الاستفادة منها، حيث إن من كانوا يمارسون أقل من 30 دقيقة في الأسبوع من الرياضة، ورفعوا هذه المدة إلى 90 دقيقة أسبوعياً، ما يعني 13 دقيقة يومياً، يمكن أن تزيد أعمارهم أو فرصهم في الحياة بواقع ثلاث سنوات إضافية".وتقول الدراسة إن ممارسة الرياضة لمدة 13 دقيقة يومياً يمكن أن يكون أمراً بالغ السهولة بالنسبة لأي شخص مهما كانت انشغالاته ومهما كانت أعماله، حيث من الممكن أن تكون هذه الرياضة ممارسة قص العشب في الحديقة المنزلية، أو المشي، أو ركوب الدراجة الهوائية في رحلة يومية معتادة وقصيرة.تأتي هذه الدراسة البريطانية في الوقت الذي توصي فيه السلطات الصحية في بريطانيا المواطنين بممارسة الرياضة بواقع ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع، أي بأكثر من 21 دقيقة يومياً، أو نصف ساعة يومياً في حال كان الشخص يمارس الرياضة خمسة أيام في الأسبوع.وتقول السلطات الصحية في بريطانيا إن من يمارسون الرياضة بواقع ثلاث ساعات أسبوعياً يمكن أن يحظوا بزيادة في أعمارهم قوامها 1.7 سنة، كما سيتمتعون بصحة أفضل خلال سنوات حياتهم.