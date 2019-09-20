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ابنة هيفاء وهبي بتسريحة شعر جديدة.. ما علاقة أنجلينا جولي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بنشر صورة بإطلالة مختلفة لها.

وتبين من خلالها أنها اعتمدت تسريحة شعر جديدة بعدما قامت بقص الغرة. وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: “ما كنت بتجرأ أعمل هيدي الخطوة لولا صديقتي أم الأفكار الجبارة… شو رأيكن؟ أنا حبيت”.
 
وبذلك أطلقت موجة من التعليقات حيث تراوحت آراء المتابعين بين من رأوا أن التسريحة تليق بها ومن اعتبروا أنه لم يكن عليها إحداث هذا التغيير في شكلها. وركز آخرون على ملابسها داعين إياها إلى الحفاظ على الاحتشام كما تفعل دائماً.
أما أكثر ما لفت الانتباه، فهي الإشارة إلى أن زينب باتت تشبه النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى حد كبير.
ويشار إلى أنها أشعلت الحساب بعدما نشرت في وقت سابق صورة لابنتها معلنة من خلالها بدء العام الدارسي.
وكتبت معلقة عليها: “كيف المدرسة مع أولادكن؟أنا معاناتي كل يوم الصبح إني ما بقدر أبعد عن دانييلا لثواني. ما بصدق ايمتى ترجع لقلبي.الله يحميها ويحمي أولاد الجميع”.




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