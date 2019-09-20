اصابة, شاب, تعرض, للطعن, خلال, شجار, في, النقب,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان بعد ان تلقت بلاغ عن شجار عنيف صباح اليوم , الطواقم نقلت الشاب للمستشفى وحالته متوسطة .الشرطة باشرت التحقيق .

اصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اثر تعرضه للطعن خلال شجار في منطقة نتيفوت بالنقب ووصفت حالته بالمتوسطة .

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