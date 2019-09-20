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اصابة شاب تعرض للطعن خلال شجار في النقب



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اصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اثر تعرضه للطعن خلال شجار في منطقة نتيفوت بالنقب ووصفت حالته بالمتوسطة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان بعد ان تلقت بلاغ عن شجار عنيف صباح اليوم , الطواقم نقلت الشاب للمستشفى وحالته متوسطة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شاب تعرض للطعن خلال شجار في النقب




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