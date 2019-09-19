عاش الصوت العربي - 2*

التصريحات العدوانية التي أطلقها الريّس بيبي نتنياهو ضد المواطنين العرب الذين يمثلون 22% من السكان, قبل وأثناء الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي, هي الوحل في المستنقع الخطير الذي تقيمه حكومة نتنياهو ضد المواطن العربي. الريّس لا يعرف حدود الخطوط الحمراء..نتنياهو ارتكب أخطاءً كثيرة ولم يكن يوماً مستعداً للنقد الذاتي.. ولم يصمد الى جانبه أيّ صوت مخلص أو منطقي, الذي كان بإمكانه أن ينصحه بالابتعاد عن الأخطاء التي ارتكبها خلال رئاسته بالخصوص ضد مواطني الدولة العرب. أخطاء رهيبة من التصرفات العنصرية الخطيرة التي صدرت عنه وعن حكومته, والتي بلغت ذروات غير مسبوقة وبالغة الخطورة من الجنون العنصري.رسالته الأخيرة أن "العرب يريدون إبادتنا جميعاً, أطفالاً ورجالاً" هي بالأحرى تصريح يهدر فيه دماء المواطنين العرب! وكيف ننسى تصريحاته في الانتخابات السابقة والحالية: العرب يتوافدون بالآلاف, أخرجوا الى صناديق الاقتراع وصوتوا أيضاً بآلافكم لتكونوا السد المنيع أمامهم.وكم كان مثيرا للضحك والسخرية حين ظهر كمراسل حرب ميداني يتصل بمصادره من مختلف البلدات وينقل اخبار التصويت لديهم ويحث الناس على الخروج لصناديق الاقتراع!!الخاسر الأول والأخير من الحرب العنصرية ضد العرب هو المواطن اليهودي الذي ينعكس بأبشع وأوحش صورة.. المواطن اليهودي الذي يعيش جنباً الى جنب مع العرب ويؤم مدنهم ويعمل معهم ويعالج في مستشفياتهم و...نتنياهو يشوّه صورة المواطن اليهودي لينجو مما ينتظره أمام القضاء.أخطاء الحكومة رهيبة وانعدام التعقل أخطر ومن يظن أنه القوي الجبار خاصة حين يصمت الصوت المعارض فهو الغلطان والذي سيغرق في الوحل.الكنيست يبقى مكان تحريض وامتصاص لدم المواطن والدوس على حقوقه والاستهتار به.من يفتخر بالقوة تدمره القوة.عاش الصوت الذي يملأ صناديق الاقتراع مرة بعد مرة.عاش الصوت العربي.* * *انتخابات ثالثة!في دورات الكنيست السابقة لم نشهد أيّ تغيير أو تطور سوى المزيد من الزعيق والشتائم والتدهور وتصرف دولة أمام مواطنيها العرب كتصرف دولة محتلّ..فرصتكم في تمثيل جدي وحقيقي وعادل للعرب وفي اتخاذ القرارات الصحيحة بين أيديكم.. حتى لا تكون هناك انتخابات ثالثة!..* * *بدها شوية توضيح..

* حزب "الوحدة الشعبية" أصدر بياناً يعلن استغرابه من التصويت المتدني له رغم التوقعات العكسية... ورغم الدعم الذي حصل عليه من البعض إعلامياً... يقول المثل العربي: من طَلَع من داره قل مقداره! الصحو القومي لا يولد فجأة... والساحة العربية لم تكن خالية من المناضلين قبل الانتخابات... والأصوات تأتي بعد نضال طويل ومستمر ولا تأتي من مجهول... ولذلك "على نفسها جنت براقش".* "الصوت العربي -1-" كان عنوان الكلمة في الأسبوع الماضي.ڤيدا مشعور