رونالدو, يفسر, إشارته, تجاه, جماهير, أتلتيكو, مدريد,

فسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الإشارة التي وجهها لجماهير أتلتيكو مدريد، عقب تعادل الفريقين (2-2) بالمباراة التي جمعتهما بملعب واندا ميتروبوليتانو، أمس الأربعاء، بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض الدون لصافرات استهجان طوال المباراة مع كل لمسة للكرة، من قبل جماهير الروخيبلانكوس.وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو وجه إشارة غامضة بيده إلى جماهير أتلتيكو مدريد خاصة بعد الهجمة الأخيرة التي كاد أن يسجل منها هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة من المباراة.وأضافت أن رونالدو رد على الصحفيين عقب المباراة وفسر إشارته وقال: "التعلم، يجب عليك أن تتعلم".يشار إلى أن رونالدو كان قد استفز جماهير أتلتيكو مدريد، في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، عقب تسجيله لثلاثية في مرمى الروخيبلانكوس، منح بها يوفنتوس بطاقة العبور للدور ربع النهائي.