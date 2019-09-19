نوال, الزغبي, بأول, تعليق, على, المصالحة, مع, إليسا:, “ما, بدي, قول, تصالحنا”,

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أثارت صورة لممثلة بوليوود آیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها، الجدل حول حملها...
شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة...
دافع الفنان اللبناني رامي عياش عن الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد الهجوم...
أعلنت الممثلة المغربية سناء عكرود على صفحتها خبر طلاقها الرسمي من زوجها...
انتشرت أنباء كثيرة خلال الساعات الماضية عن زواج الفنان اللبناني وائل كفوري و...
كشف موقع “مغرس” المغربي أن السلطات الفرنسية ألقت مؤخراً القبض على الممثل...
خلال استضافتها في برنامج “The Insider بالعربي”، المذاع على قناة دبي الفضائية كشفت...
نشرت الممثلة نسرين طافش عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي...
نشر الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر...
ذكرت مجلة نواعم الفنية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت إلى مصر يوم أمس، بعد رحلة...