تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 18:53:22 تناول الجبن يومياً يحمي أوعيتك الدموية من التلف |  2019-09-19 18:50:43 نوال الزغبي بأول تعليق على المصالحة مع إليسا: “ما بدي قول تصالحنا” |  2019-09-19 18:48:07 أرمينيا تقرر فتح سفارة لها في إسرائيل |  2019-09-19 18:43:40 ام الفحم:مجلس الطلاب والشباب بالمركز الجماهيري ينظمان يوم دراسياً بعنوان "بلدي بلا عنف" |  2019-09-19 17:37:56 وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي |  2019-09-19 15:34:13 غانتس يرد على نتانياهو: سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا |  2019-09-19 15:30:59 نهائيا - القائمة المشتركة تحصل على المقعد الثالث عشر وتضمن دخول ابن يافا سامي ابو شحادة |  2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نوال الزغبي بأول تعليق على المصالحة مع إليسا: “ما بدي قول تصالحنا”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علقت الفنانة اللبنانية على المصالحة التي تمت مؤخراً بينها وبين مواطنتها الفنانة إليسا. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة “روتانا سينما”.

وقالت: “ما بدي قول تصالحنا، ما في شي بينا. بعض الأمور انجلت” واشارت إلى أنه مجرد سوء فهم وأنه من السهل أن تعيد متابعة إليسا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأشارت في موازاة ذلك إلى وجود منافسة في الوسط الفني، لافتة إلى أنها عفوية وصريحة وتحب الناس ولا تعرف الحقد.
وفي الإطار نفسه كتبت إليسا في وقت سابق على حسابها على “تويتر”: “على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات. أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟”.
ويأتي هذا بعد لقاء النجمتين اللبنانيتين خلال مراسم عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر. وتم هذا اللقاء مصادفة بعد انقطاع على إثر حرب دارت بين معجبيهما وبعد إعلان نوال أن فنانة “روتانا” الأولى هي نجوى كرم وليست إليسا.
نوال الزغبي بأول تعليق على المصالحة مع إليسا: “ما بدي قول تصالحنا”




كلمات متعلقة

نوال, الزغبي, بأول, تعليق, على, المصالحة, مع, إليسا:, “ما, بدي, قول, تصالحنا”,

تابعونــا

هل تنتظر إيشواريا راي باتشان طفلها الثاني؟ هل تنتظر إيشواريا راي باتشان طفلها الثاني؟ 2019-09-19 | 08:34:27

أثارت صورة لممثلة بوليوود آیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها، الجدل حول حملها...

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب! هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب! 2019-09-18 | 14:55:43

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة...

رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بقوّة: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة مصتنعة” رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بقوّة: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة مصتنعة” 2019-09-18 | 13:55:26

دافع الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عن الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ بعد الهجوم...

بعد نادين نسيب نجيم.. ممثلة عربية تعلن طلاقها أيضاً بعد نادين نسيب نجيم.. ممثلة عربية تعلن طلاقها أيضاً 2019-09-18 | 11:55:12

أعلنت الممثلة المغربية ​سناء عكرود​ على صفحتها خبر طلاقها الرسمي من زوجها...

ما حقيقة الأنباء عن زواج وائل كفوري والاعلامية جيسيكا عازار ما حقيقة الأنباء عن زواج وائل كفوري والاعلامية جيسيكا عازار 2019-09-18 | 10:12:22

انتشرت أنباء كثيرة خلال الساعات الماضية عن زواج الفنان اللبناني وائل كفوري و...

اعتقال فنان عربي في فرنسا بنفس تهمة سعد لمجرد اعتقال فنان عربي في فرنسا بنفس تهمة سعد لمجرد 2019-09-18 | 05:55:47

كشف موقع “مغرس” المغربي أن السلطات الفرنسية ألقت مؤخراً القبض على الممثل...

طليقة عمرو دياب : هذا ما أرسلته لي دينا الشربيني! طليقة عمرو دياب : هذا ما أرسلته لي دينا الشربيني! 2019-09-16 | 21:56:10

خلال استضافتها في برنامج “The Insider بالعربي”، المذاع على قناة دبي الفضائية كشفت...

نسرين طافش برسالة لكل حيوان بشري: “يشربوا سمّ” نسرين طافش برسالة لكل حيوان بشري: “يشربوا سمّ” 2019-09-16 | 12:12:14

نشرت الممثلة ​نسرين طافش​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي...

أول ظهور للفنان عاصي الحلاني بعد حادثة الحصان أول ظهور للفنان عاصي الحلاني بعد حادثة الحصان 2019-09-16 | 10:10:10

نشر الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر...

أنباء عن فقدان شيرين لجنينها في الشهر الخامس أنباء عن فقدان شيرين لجنينها في الشهر الخامس 2019-09-16 | 08:37:15

ذكرت مجلة نواعم الفنية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت إلى مصر يوم أمس، بعد رحلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة اهالي طلاب يحتجون عدم وجود اطار تعليمي ابنائهم مدرسة البيان الشاملة مدينة احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة البطريركية اللاتينية المدرسة الثانوية قرية الرينة تحتفل بتخريج الفوج ال 20 من طلابها حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهراطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةسطو مسلح فرع بنك مدينة حيفا مسلح سرقة مبلغ من المال فر هاربا اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 تمرين زيف صفد جيش اسرائيلي حالة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com