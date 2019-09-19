نوال, الزغبي, بأول, تعليق, على, المصالحة, مع, إليسا:, “ما, بدي, قول, تصالحنا”,

علقت الفنانة اللبنانية على المصالحة التي تمت مؤخراً بينها وبين مواطنتها الفنانة إليسا. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة “روتانا سينما”.

وقالت: “ما بدي قول تصالحنا، ما في شي بينا. بعض الأمور انجلت” واشارت إلى أنه مجرد سوء فهم وأنه من السهل أن تعيد متابعة إليسا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت في موازاة ذلك إلى وجود منافسة في الوسط الفني، لافتة إلى أنها عفوية وصريحة وتحب الناس ولا تعرف الحقد.وفي الإطار نفسه كتبت إليسا في وقت سابق على حسابها على “تويتر”: “على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات. أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟”.ويأتي هذا بعد لقاء النجمتين اللبنانيتين خلال مراسم عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر. وتم هذا اللقاء مصادفة بعد انقطاع على إثر حرب دارت بين معجبيهما وبعد إعلان نوال أن فنانة “روتانا” الأولى هي نجوى كرم وليست إليسا.