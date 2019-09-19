تحت عنوان "بلدي بلا عنف" نظم مجلس الطلاب والشباب البلدي – قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري وبالتعاون مع سلطة مكافحة العنف، المخدرات والكحول اليوم (الخميس) يوماً دراسياً شارك فيه أعضاء مجلس الطلاب البلدي، ومجموعات طلابية من المدرسة الثانوية الشاملة، مدرسة دار الحكمة الثانوية ومدرسة آفاق الشاملة، وبمشاركة مجموعة من أولياء الأمور. الكلمة الإفتتاحية كانت للسيد عرفات شريدي جبارين – مدير قسم الشبيبة الذي رحب بالحضور من طلاب وأهالي وقدم نبذة عن المشروع الذي تم خلاله إشراك مندوبين من مجلس الطلاب بدورات تجسير وحل نزاعات ودورات في فن الخطابة والإلقاء إمتدت على مدار عام كامل لتأهيلهم ليكونوا مبادرين في نشر الوعي بين أبناء جيلهم من الشباب والطلاب. ثم كانت كلمة للسيد محمد سامي محاجنة – مندوب ن سلطة مكافحة العنف، المخدرات والكحول، والذي تحدث عن أهمية دور الشباب في نشر الوعي وأن يساهموا بأخذ دورهم في التوعية من هذه المخاطر، بالإضافة إلى التحذير من مخاطر السياقة تحت تأثير الكحول. ثم كانت محاضرة عن الموضوع قام بتقديمها مجموعة من طلاب مجلس الطلاب والشباب البلدي. كما وتم عرض فيلم "السلفي الأخير" وهو من إنتاج مؤسسة حواس ويناقش موضوع قيادة السيارة تحت تأثير الكحول. وفي الختام تم فتح المجال أمام الحضور لمناقشة الموضوع والاستماع إلى توجهاتهم ومقترحاتهم حول المواضيع التي تم عرضها خلال فقرات هذا اليوم.