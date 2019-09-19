تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 17:37:56 وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي |  2019-09-19 15:34:13 غانتس يرد على نتانياهو: سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا |  2019-09-19 15:30:59 نهائيا - القائمة المشتركة تحصل على المقعد الثالث عشر وتضمن دخول ابن يافا سامي ابو شحادة |  2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |  2019-09-19 11:07:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-09-19 11:04:46 أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" |  2019-09-19 11:02:50 خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان |  2019-09-19 10:45:39 العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

غانتس يرد على نتانياهو: سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 رد بني غانتس زعيم تحالف كاحول لفان على دعوة نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة، " قائلا "سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا".



وأكد "غانتس" على انه سيعمل على إقامة حكومة وحدة موسعة وليبرالية برئاسته، حيث ان هذا الامر يمثل طلب الشعب الذي يرغب بها، مؤكدا على انها ستكون حكومة فعالة قادرة على تحقيق الانجازات.


ووعد غانتس بإدارة مفاوضات مدروسة نحو إقامة ما اسماه "حكومة وحدة وطنية" قائلا "بعد الانتخابات التي فرضت على إسرائيل، الشعب خرج لصناديق الاقتراع، وصوت، واتخذ قرارا واضحا- الشعب اختار الوحدة، الشعب طلب ان تكون إسرائيل قبل أي شيئ آخر. لن نخضع لأية املاءات".


وقال غانتس انه سيدير مفاوضات بمسؤولية وتقدير "وذلك حتى نصل الى تحقيق الأفضل من أجل مواطني إسرائيل في الظروف السياسية التي طرأت. هذا الامر سيتطلب تصميما والتمسك بمبادئنا، لن تكون هناك طرقا مختصرة. الحكومة التي ستقام تحت رئاستي يجب ان تكون فعالة وذات قدرة على تنفيذ الإنجازات والنتائج الحقيقية".


وكان نتنياهو قد دعا رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس رئيس قائمة "أزرق ابيض" بيني غانتس الاجتماع معه اليوم لمناقشة تشكيل حكومة وحدة واسعة.




كلمات متعلقة

غانتس, يرد, على, نتانياهو:, سأقيم, حكومة, وحدة, وبرئاستي, انا,

تابعونــا

نهائيا - القائمة المشتركة تحصل على المقعد الثالث عشر وتضمن دخول ابن يافا سامي ابو شحادة نهائيا - القائمة المشتركة تحصل على المقعد الثالث عشر وتضمن دخول ابن يافا سامي ابو شحادة 2019-09-19 | 15:30:59

حصلت القائمة المشتركة نهائيا اليوم الخميس على المقعد الثالث عشر . وبذلك ضمنت...

القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه 2019-09-19 | 13:29:02

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...

نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة 2019-09-19 | 13:26:38

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن حكومة الوحدة الواسعة...

اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة 2019-09-19 | 13:19:41

اسفر حادث دهس في شارع الملك داوود في مدينة القدس عن اصابة مسنة(70عاماً) بجراح خطيرة...

اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون 2019-09-19 | 13:17:50

بدأ قبل قليل (الساعة )12:30 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون. هذا...

صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات 2019-09-19 | 12:00:06

التقى اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لفان بيني جانتس...

فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 2019-09-19 | 11:50:01

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-09-19 | 11:07:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال هذا الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة 2019-09-19 | 10:45:39

خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة...

نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية 2019-09-19 | 10:48:54

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بني غانتس للاجتماع اليوم ,...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققمش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة وقفات احتجاجية اعتداء طالبات غاز مسيل دموع قرية جسر الزرقاء مداخل مدارس حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم أمرأة مصابة مصرع اطلاق نار سلام عبد الله كفر ياسيف امرأة عيارات نارية اطلاق نار داخل منزل عائلة في قرية البعنة شرطة بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة حملة شفاعمرو مصادرة 160 اسطوانة غاز غير قانونية شرطة تفتيش محلات عاطف طاطور سائق حيفا عثر على مبلغ 20 الف دولار اعاده لصاحبه نسيها ايجيد طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمأزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد صفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح القاء قنبلة صوتية بيت رئيس بلدية شفاعمرو امين عنبتاوي دون اصابات اضرار اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com