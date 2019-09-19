غانتس, يرد, على, نتانياهو:, سأقيم, حكومة, وحدة, وبرئاستي, انا,

رد بني غانتس زعيم تحالف كاحول لفان على دعوة نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة، " قائلا "سأقيم حكومة وحدة وبرئاستي انا".

وأكد "غانتس" على انه سيعمل على إقامة حكومة وحدة موسعة وليبرالية برئاسته، حيث ان هذا الامر يمثل طلب الشعب الذي يرغب بها، مؤكدا على انها ستكون حكومة فعالة قادرة على تحقيق الانجازات.ووعد غانتس بإدارة مفاوضات مدروسة نحو إقامة ما اسماه "حكومة وحدة وطنية" قائلا "بعد الانتخابات التي فرضت على إسرائيل، الشعب خرج لصناديق الاقتراع، وصوت، واتخذ قرارا واضحا- الشعب اختار الوحدة، الشعب طلب ان تكون إسرائيل قبل أي شيئ آخر. لن نخضع لأية املاءات".وقال غانتس انه سيدير مفاوضات بمسؤولية وتقدير "وذلك حتى نصل الى تحقيق الأفضل من أجل مواطني إسرائيل في الظروف السياسية التي طرأت. هذا الامر سيتطلب تصميما والتمسك بمبادئنا، لن تكون هناك طرقا مختصرة. الحكومة التي ستقام تحت رئاستي يجب ان تكون فعالة وذات قدرة على تنفيذ الإنجازات والنتائج الحقيقية".وكان نتنياهو قد دعا رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس رئيس قائمة "أزرق ابيض" بيني غانتس الاجتماع معه اليوم لمناقشة تشكيل حكومة وحدة واسعة.