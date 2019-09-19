نهائيا, -, القائمة, المشتركة, تحصل, على, المقعد, الثالث, عشر, وتضمن, دخول, ابن, يافا, سامي, ابو, شحادة,

وبذلك ضمنت القائمة المشتركة دخول ابن يافا الناشط السياسي سامي ابو شحادة الى الكنيست .

حصلت القائمة المشتركة نهائيا اليوم الخميس على المقعد الثالث عشر .

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