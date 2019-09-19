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نهائيا - القائمة المشتركة تحصل على المقعد الثالث عشر وتضمن دخول ابن يافا سامي ابو شحادة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



حصلت القائمة المشتركة نهائيا اليوم الخميس على المقعد الثالث عشر .



وبذلك ضمنت القائمة المشتركة دخول ابن يافا الناشط السياسي سامي ابو شحادة الى الكنيست .




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