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القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه



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قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر بسرعة من انتخابات الكنيست السابقة، ما أدى الى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية بصورة ناجحة وغير اعتيادية. وفي سياق مقابلة مع إذاعة "كان" قبل ظهر اليوم، اشار القاضي ميلتسر الى أداء آلاف المراقبين مهامهم على اكمل وجه بالتعاون مع الشرطة التي ابدى افرادها مهنية عالية. ونوه بأن جهات رسمية حاولت التشكيك في شرعية الانتخابات، مؤكدا ان الادعاء بشان سرقة الانتخابات ما هو الا كذب وافتراء يندرج في اطار الاخبار الزائفة.


وفي غضون ذلك أعلنت لجنة الانتخابات المركزية ان شبهات أثيرت بشأن وقوع اعمال تزوير في خمسة عشر مركز اقتراع، بعضها في يركا وسخنين والفرديس. وأضافت اللجنة انه لن يتم بالتالي فرز الأصوات في تلك المراكز.
القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه




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