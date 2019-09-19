نتنياهو, لغانتس:, حكومة, الوحدة, الواسعة, هي, واجب, الساعة,

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء انه تم التوجه الى مكتب غانتس بهدف تحديد اجتماع بينهما.

يذكر ان رئيس الدولة رؤوفين ريفلين رحب خلال المراسم بالاصوات المنادية، بإقامة حكومة وحدة وطنية.ابيض ازرق: منذ متى يدعو الخاسرون الفائزين؟من جانبها قالت مصادر في قائمة ابيض ازرق إن الدعوة الى وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى رئيسها بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة موسعة على التو ما هي الا حيلة إعلامية بائسة. وتساءلت المصادر منذ متى يدعو الخاسرون الفائزين مؤكدة ان كاحول لافان هي التي ستشكل الحكومة. وأضافت ان نتانياهو قرر التوجه الى جولة ثالثة من الانتخابات بعد ان ادرك ان كاحول لفان لن تتيح له تولي رئاسة الحكومة المقبلة.وقد التقى نتانياهو وغانتس صباح اليوم في مقبرة عظماء الامة على جبل هرتسل في القدس وتصافحا، وذلك لدى وصولهما للمشاركة في المراسم التأبينية لاحياء الذكرى السنوية لوفاة رئيس الدولة سابقا شمعون بيرس.