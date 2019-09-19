تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |  2019-09-19 11:07:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-09-19 11:04:46 أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" |  2019-09-19 11:02:50 خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان |  2019-09-19 10:45:39 العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة |  2019-09-19 10:48:54 نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية |  2019-09-19 10:46:56 حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها على مواد وشوائب سرطانية.


وتضمنت القائمة فوار "راني" الشهير الذي يستخدمه ملايين المصريين لعلاج الحموضة، و"زنتاك" و"رانتيدين" و"فارو رانتدين" و"اسيلوك" و"اسيلايت" و"رانيتاريجو" و"الرانتازا" و"سموران" و"انتيبلوك" و"هيستاك" و"ابيرانت" و"رانيتاك" و"نورسيف" و"مجدين" و"ابيران" و"رايتيكيور جاستبروكت".

وأصدرت الوزارة، مساء الأربعاء، قراراً بسحب هذه الأدوية من الأسواق ووقف التعامل بها، وتحليل المادة الخام بالمصانع، وسحب كل دواء يحتوي في المادة الخام به على "الرانتيدين".
وجاء قرار الوزارة بعد ورود تقارير دولية تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة تسمى "النيترو سامين" التي يصنع منها مستحضر "زانتاك"، ولذلك قررت سحب الدواء بكل تركيزاته لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، معلنة أنه قد يتم الإفراج عن هذه الأدوية بعد التأكد من خلوها من تلك الشائبة المسرطنة.
مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة




كلمات متعلقة

مصر, تحظر, 21, دواء, يحتوي, على, مواد, مسرطنة,

تابعونــا

أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" 2019-09-19 | 11:04:46

حذرت لجنة خبراء دولية من أن العالم يواجه تهديداً متنامياً من أمراض وبائية قد تقتل...

الزواج السعيد يحد من خطر الإصابة بالخرف! الزواج السعيد يحد من خطر الإصابة بالخرف! 2019-09-19 | 08:36:13

زعمت دراسة جديدة أجرتها جامعة "ستوكهولم" ومعهد Karolinska، أن الزواج السعيد يمكن أن...

اختراق في دراسة سبل مكافحة فيروس نقص المناعة اختراق في دراسة سبل مكافحة فيروس نقص المناعة 2019-09-18 | 14:55:39

وصفت قناة RTBF التلفزيونية البلجيكية سبل تحديد أعضاء الجسم حيث لا تزال تختبئ بقايا...

ماذا يحدث للجسم عند شم رائحة الليمون والفانيلا؟ ماذا يحدث للجسم عند شم رائحة الليمون والفانيلا؟ 2019-09-18 | 13:55:46

قالت نتائج دراسة جديدة إن استنشاق رائحة الليمون (الحامض) يجعل الإنسان يشعر أنه...

ما خطر تناول البيض بكميات كبيرة؟ ما خطر تناول البيض بكميات كبيرة؟ 2019-09-18 | 11:55:25

دحض علماء من جامعة تكساس الأمريكية شائعتين شبه مؤكدتين تفيدان بأن تناول البيض...

كيف تحمي عينيك من ضرر استخدام الهواتف الذكية؟ كيف تحمي عينيك من ضرر استخدام الهواتف الذكية؟ 2019-09-18 | 10:04:05

يُصاب بعض كبار السن بحالة طبية تؤدي إلى فقدان البصر في مركز المجال البصري، تسمى...

ما الوضعية الصحيحة للجسم عند ركوب الدراجة؟ ما الوضعية الصحيحة للجسم عند ركوب الدراجة؟ 2019-09-18 | 05:51:36

كثيراً ما يُعتمد على الدراجة الهوائية لشراء مستلزمات المنزل، أو الذهاب إلى...

فيتامين E .. يقوي المناعة ويحافظ على البشرة فيتامين E .. يقوي المناعة ويحافظ على البشرة 2019-09-16 | 22:51:25

يُعد فيتامين E أحد أهم الفيتامينات للعناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من...

4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د 4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د 2019-09-16 | 13:33:34

يعتبر فيتامين "د" من المغذيات الأساسية لوظائف الهرمونات، ونضارة البشرة، وقوة...

‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب! ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب! 2019-09-16 | 10:09:10

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص عمال القفزة التكنولوجية الثانوية الناصرة مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 25 من طلابها المهر بريق الذهب صاحبه حموده داهش الفريديس جمال كأس الخيول العربية الاصيلة سعايدة احمد خطيب الرينة ام الغنم تنظيم داعش الارهابي تأييد عملية مفرق مسكنة جولاني حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسمصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة تجنيد الاب نداف جبرائيل يقف شعلة استقلال منتدى تجنيد المسيحيين الجيش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com