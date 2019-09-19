صاروخية, دي, ماريا, في, الريال, تنافس, على, جائزة, هدف, الأسبوع,

وينافس الهدف الثاني الذي سجله النجم الأرجنتيني أنحيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، من تصويبة صاروخية في شباك ريال مدريد، على الجائزة بقوة.في الوقت ذاته رشح "اليويفا" أهداف الثلاثي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس في أتلتيكو مدريد، ولوكاس مورا لاعب توتنهام في أولمبياكوس، وإدسون ألفاريز لاعب أياكس في شباك ليل، لمنافسة هدف دي ماريا على الجائزة.

أعلن الموقع الرسمي لـ"اليويفا" عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائز أفضل هدف في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

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