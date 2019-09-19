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صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الموقع الرسمي لـ"اليويفا" عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائز أفضل هدف في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وينافس الهدف الثاني الذي سجله النجم الأرجنتيني أنحيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، من تصويبة صاروخية في شباك ريال مدريد، على الجائزة بقوة.
في الوقت ذاته رشح "اليويفا" أهداف الثلاثي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس في أتلتيكو مدريد، ولوكاس مورا لاعب توتنهام في أولمبياكوس، وإدسون ألفاريز لاعب أياكس في شباك ليل، لمنافسة هدف دي ماريا على الجائزة.
صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع




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