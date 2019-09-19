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اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة



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اسفر حادث دهس في شارع الملك داوود في مدينة القدس عن اصابة مسنة(70عاماً) بجراح خطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة




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