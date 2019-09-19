اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون

بدأ قبل قليل (الساعة )12:30 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون. هذا ما اعلن عنه رئيس رابطة عمال الخليوي، الانترنت والهايتك في الهستدروت وممثلي موظفي الشركة للعمال خلال جلسة أقاموها بهذا الخصوص، ومن خلال رسالة ارسلت لهم. هذا وتفحص الهستدروت ايضا امكانية اتخاذ خطوات تنظيمية أخرى. يعود سبب الاضراب التحذيري الى فشل المفاوضات بين الهستدروت وممثلي العمال مع ادارة الشركة. وذلك في اعقاب طلب الادارة بإغلاق اقسام معينة في الشركة وبالتالي فصل موظفين واجراء تغييرات تنظيمية اخرى احادية الجانب. هذا وخلال الاضراب لن يكون هناك رد هاتفي في جميع مراكز الخدمة والمبيعات التابعة للشركة. كما ولن يتم اخراج بضاعة او معدات من المركز اللوجستي بما في ذلك الهواتف النقالة التي ارسلت للتصليح من قبل زبائن الشركة. رئيس رابطة عمال الخليوي، الانترنت والهايتك في الهستدروت ياكي حالوتسكي قال: "اناشد ادارة بيليفون البدأ بمفاوضات جدية والتوقف عن التعامل مع الامر بشكل احادي الجانب والذي يضر بالعمال. رئيس لجنة عمال بيليفون؛ يحيئيل شيمن اضاف: "لن استسلم لخطوات المدير العام الذي يربح ملايين الشواقل في السنة ويريد ان يرمي العمال الى البيت والذين مطلبهم الوحيد ان يتقاضوا اجرهم بكرامة...نحن نحب بيليفون فهي مركز حياتنا ، لكننا نعتزم مواصلة الخطوات النقابية حتى اضراب شامل في الشركة اذا لم تحل المشكلة. "