تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |  2019-09-19 11:07:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-09-19 11:04:46 أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" |  2019-09-19 11:02:50 خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان |  2019-09-19 10:45:39 العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة |  2019-09-19 10:48:54 نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية |  2019-09-19 10:46:56 حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدأ قبل قليل (الساعة )12:30 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون. هذا ما اعلن عنه رئيس رابطة عمال الخليوي، الانترنت والهايتك في الهستدروت وممثلي موظفي الشركة للعمال خلال جلسة أقاموها بهذا الخصوص، ومن خلال رسالة ارسلت لهم. هذا وتفحص الهستدروت ايضا امكانية اتخاذ خطوات تنظيمية أخرى.    يعود سبب الاضراب التحذيري الى فشل المفاوضات بين الهستدروت وممثلي العمال مع ادارة الشركة. وذلك في اعقاب طلب الادارة بإغلاق اقسام معينة في الشركة وبالتالي فصل موظفين واجراء تغييرات تنظيمية اخرى احادية الجانب.  هذا وخلال الاضراب لن يكون هناك رد هاتفي في جميع مراكز الخدمة والمبيعات التابعة للشركة. كما ولن يتم اخراج بضاعة او معدات من المركز اللوجستي بما في ذلك الهواتف النقالة التي ارسلت للتصليح من قبل زبائن الشركة.  رئيس رابطة عمال الخليوي، الانترنت والهايتك في الهستدروت ياكي حالوتسكي قال: "اناشد ادارة بيليفون البدأ بمفاوضات جدية والتوقف عن التعامل مع الامر بشكل احادي الجانب والذي يضر بالعمال.   رئيس لجنة عمال بيليفون؛ يحيئيل شيمن اضاف: "لن استسلم لخطوات المدير العام  الذي يربح ملايين الشواقل في السنة ويريد ان يرمي العمال الى البيت والذين مطلبهم الوحيد ان يتقاضوا اجرهم بكرامة...نحن نحب بيليفون فهي مركز حياتنا ، لكننا نعتزم مواصلة الخطوات النقابية حتى اضراب شامل  في الشركة اذا لم تحل المشكلة. " 
اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون




كلمات متعلقة

اضراب, تحذيري, عام, ليوم, واحد, في, شركة, الاتصالات, بليفون,

تابعونــا

القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه 2019-09-19 | 13:29:02

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...

نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة 2019-09-19 | 13:26:38

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن حكومة الوحدة الواسعة...

اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة 2019-09-19 | 13:19:41

اسفر حادث دهس في شارع الملك داوود في مدينة القدس عن اصابة مسنة(70عاماً) بجراح خطيرة...

صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات 2019-09-19 | 12:00:06

التقى اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لفان بيني جانتس...

فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 2019-09-19 | 11:50:01

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-09-19 | 11:07:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال هذا الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة 2019-09-19 | 10:45:39

خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة...

نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية 2019-09-19 | 10:48:54

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بني غانتس للاجتماع اليوم ,...

حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية 2019-09-19 | 10:46:56

بعد ظهور النتائج غير الرسمية يعقد حزب كاحول لافان بعد ظهر اليوم اول جلسة له بعد...

فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما 2019-09-19 | 10:35:39

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب مصرع طفل 5 سنوات دهس دهسا في مدينة الشرطة الاسعاف اصابة حادث كرم شريف القصاصي متيرنا بضاعة فاسدة لم تسوق وزارة الصحة المدرسة الرثوذكسية حيفا تخريج الفوج من طلابها ال 61 مدينة حيفا جمال ماضي عكا جريمة قتل اصابة نجله خصومة بين عائلتين اعتقال مشتبهين مصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكرمعتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صورشجار اطلاق نار ام الفحم طعن اصابات متوسطة شرطة اسعاف حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد اصابة جمانة شابة جرايسي تسكن أصلا 29 عاما من كفر كنا شاطئ شكمونه مدينة اشعاف رمبام وفاة انقاذ حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء اعتداء محامي عمران خطيب نقله الى المستشفى اصابة الناصرة مكتبه نتسيرت عيليت كفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com