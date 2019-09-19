تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |  2019-09-19 11:07:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-09-19 11:04:46 أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" |  2019-09-19 11:02:50 خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان |  2019-09-19 10:45:39 العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة |  2019-09-19 10:48:54 نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية |  2019-09-19 10:46:56 حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



التقى اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لفان بيني جانتس ةتصافحا في اول لقاء لهما بعد الانتخابات خلال ذكرى رئيس الدولة التاسع شيمون بيريس في القدس، 



وقد قاد المصافحة رئيس الدولة روبن (روبي) ريفلين.  وكان نتنياهو قد عرض على جانتس تشكيل حكومة وحدة موسعة، الا ان اعضاء في كحول لفان يرفضون العرض.


تصوير afp




كلمات متعلقة

صور-, نتنياهو, وغانتس, يتصافحان, في, اول, لقاء, لهما, بعد, الانتخابات,

تابعونــا

القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه 2019-09-19 | 13:29:02

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...

نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة 2019-09-19 | 13:26:38

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن حكومة الوحدة الواسعة...

اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة 2019-09-19 | 13:19:41

اسفر حادث دهس في شارع الملك داوود في مدينة القدس عن اصابة مسنة(70عاماً) بجراح خطيرة...

اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون 2019-09-19 | 13:17:50

بدأ قبل قليل (الساعة )12:30 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون. هذا...

فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 2019-09-19 | 11:50:01

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-09-19 | 11:07:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال هذا الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة 2019-09-19 | 10:45:39

خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة...

نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية 2019-09-19 | 10:48:54

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بني غانتس للاجتماع اليوم ,...

حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية 2019-09-19 | 10:46:56

بعد ظهور النتائج غير الرسمية يعقد حزب كاحول لافان بعد ظهر اليوم اول جلسة له بعد...

فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما 2019-09-19 | 10:35:39

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةغالب زاهر برازي قرية شعب وفاة الطالب 12 عاما مدرسة ب غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة يوسق . ابو جامع الشيخ رهط الحركة الاسلامية الشق الشمالي اعتقال وسام قسوم زبيدات قبل عام زوجته صابرين الانضمام داعش صفوف برفقة اولادهم الثلاثة سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين مدخل ام الفحم مواجهات نصرة الاقصى معتقلين مسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة ادم فقير ابطن اعتداء وحشي حيفا يهود ضرب محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة ضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com