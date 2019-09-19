صور-, نتنياهو, وغانتس, يتصافحان, في, اول, لقاء, لهما, بعد, الانتخابات,

التقى اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لفان بيني جانتس ةتصافحا في اول لقاء لهما بعد الانتخابات خلال ذكرى رئيس الدولة التاسع شيمون بيريس في القدس،

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وقد قاد المصافحة رئيس الدولة روبن (روبي) ريفلين. وكان نتنياهو قد عرض على جانتس تشكيل حكومة وحدة موسعة، الا ان اعضاء في كحول لفان يرفضون العرض.