أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، وتراجع "يسرائيل بيتينو" بمقعد واحد، في حين استعادت القائمة المشتركة المقعد الثالث عشر، بعد فرز 97% من أصوات الناخبين.

وبحسب النتائج، حصل حزب "أزرق أبيض"، على 33 مقعدا، وتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.في المقابل، حصل "الليكود" على 31 مقعدا، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، و"إلى اليمين" 7 مقاعد، و 6 مقاعد لـ"العمل – غيشر"، و5 مقاعد لـ"المعسكر الديمقراطي".ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست مساء اليوم.