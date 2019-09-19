تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |  2019-09-19 11:07:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-09-19 11:04:46 أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" |  2019-09-19 11:02:50 خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان |  2019-09-19 10:45:39 العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة |  2019-09-19 10:48:54 نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية |  2019-09-19 10:46:56 حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، وتراجع "يسرائيل بيتينو" بمقعد واحد، في حين استعادت القائمة المشتركة المقعد الثالث عشر، بعد فرز 97% من أصوات الناخبين.



وبحسب النتائج، حصل حزب "أزرق أبيض"، على 33 مقعدا، وتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.


في المقابل، حصل "الليكود" على 31 مقعدا، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، و"إلى اليمين" 7 مقاعد، و 6 مقاعد لـ"العمل – غيشر"، و5 مقاعد لـ"المعسكر الديمقراطي".


ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست مساء اليوم.




كلمات متعلقة

فرز, 97%, من, الاصوات:, "ازرق, أبيض", 33, مقعدا, و"الليكود", 31, و"المشتركة", 13,

تابعونــا

القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه 2019-09-19 | 13:29:02

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...

نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة 2019-09-19 | 13:26:38

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن حكومة الوحدة الواسعة...

اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة 2019-09-19 | 13:19:41

اسفر حادث دهس في شارع الملك داوود في مدينة القدس عن اصابة مسنة(70عاماً) بجراح خطيرة...

اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون 2019-09-19 | 13:17:50

بدأ قبل قليل (الساعة )12:30 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون. هذا...

صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات 2019-09-19 | 12:00:06

التقى اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لفان بيني جانتس...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-09-19 | 11:07:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال هذا الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة 2019-09-19 | 10:45:39

خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة...

نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية 2019-09-19 | 10:48:54

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بني غانتس للاجتماع اليوم ,...

حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية 2019-09-19 | 10:46:56

بعد ظهور النتائج غير الرسمية يعقد حزب كاحول لافان بعد ظهر اليوم اول جلسة له بعد...

فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما 2019-09-19 | 10:35:39

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن مقر قيادة الشرطة القدس طعن شابة اطلاق نار اصابة شرطي انتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.الناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف شعب علم فلسطين اسرائيل مقر الشرطة الجماهيرية مجهولون الشرطة تحقق ملابسات رفع احتراق شاحنة شارع ام الفحم ميعامي اضرار دون اصابات اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار محمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com