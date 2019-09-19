تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |  2019-09-19 11:07:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-09-19 11:04:46 أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" |  2019-09-19 11:02:50 خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان |  2019-09-19 10:45:39 العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة |  2019-09-19 10:48:54 نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية |  2019-09-19 10:46:56 حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة



  |     |   اضافة تعليق



خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال هذا الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة شوارع البلاد ، بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بما فيها القيادة المتهورة.

حيث سجلت الشرطة  6500 مخالفة سير، غالبيتها ضد مخالفات التي تشكل خطورة على حياة السائقين والقيادة المتهورة.
كما وضبطت الشرطة 1200سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة.

كما وتم ضبط 21 سائقاً شكلوا خطرا على حياة السائقين حيث قاموا بقيادة سيارتهم تحت تأثير الكحول تم سحب رخص القيادة منهم حتى 30 يوما.




كلمات متعلقة

خلال, حملة, لشرطة, السير, على, الشوارع, ضبط, 1200, سائق, يستعملون, الهاتف, اثناء, القيادة,

تابعونــا

القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه 2019-09-19 | 13:29:02

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...

نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة 2019-09-19 | 13:26:38

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن حكومة الوحدة الواسعة...

اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة 2019-09-19 | 13:19:41

اسفر حادث دهس في شارع الملك داوود في مدينة القدس عن اصابة مسنة(70عاماً) بجراح خطيرة...

اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون 2019-09-19 | 13:17:50

بدأ قبل قليل (الساعة )12:30 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون. هذا...

صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات 2019-09-19 | 12:00:06

التقى اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لفان بيني جانتس...

فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 2019-09-19 | 11:50:01

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين...

العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة 2019-09-19 | 10:45:39

خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة...

نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية 2019-09-19 | 10:48:54

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بني غانتس للاجتماع اليوم ,...

حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية 2019-09-19 | 10:46:56

بعد ظهور النتائج غير الرسمية يعقد حزب كاحول لافان بعد ظهر اليوم اول جلسة له بعد...

فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما 2019-09-19 | 10:35:39

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية اصابة رجل طوبا زنغرية قرية بالغة جراء اطلاق نار الشرطة مستشفى هناء محاميد الاعتداء ام الفحم الميادبن العيساوية اغلاق ملف التحقيق ماحس وحدة التحقيق مع الشرطةمصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة الياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل اطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع حادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام فتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةانهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com