خلال, حملة, لشرطة, السير, على, الشوارع, ضبط, 1200, سائق, يستعملون, الهاتف, اثناء, القيادة,

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال هذا الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة شوارع البلاد ، بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بما فيها القيادة المتهورة.

حيث سجلت الشرطة 6500 مخالفة سير، غالبيتها ضد مخالفات التي تشكل خطورة على حياة السائقين والقيادة المتهورة.كما وضبطت الشرطة 1200سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة.كما وتم ضبط 21 سائقاً شكلوا خطرا على حياة السائقين حيث قاموا بقيادة سيارتهم تحت تأثير الكحول تم سحب رخص القيادة منهم حتى 30 يوما.