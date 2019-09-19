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خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمسك خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، بأمل النجاح مع الفريق الملكي هذا الموسم، حال استمرار مدربه زين الدين زيدان في منحه الثقة المطلوبة.

وكان خاميس أحد أفراد كتيبة ريال مدريد، التي خسرت بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال خاميس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "كانت مباراة سيئة للغاية، الأفضل أنها حدثت الآن وليس في أوقات حاسمة من الموسم".
وأضاف "إنه ليس يومًا لتقديم الأعذار، لكن يجب علينا أن نتعلم من الأيام السيئة، وهذا ما سيحدث".
وتابع "لا يتعين علينا أن نعيش الجو الدرامي، لقد كان يومًا سيئًا للجميع، نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، نؤمن دائمًا بعمل الفريق مع زيدان".
وواصل "لدينا مباراة جديدة عقب 4 أيام في الليجا أمام إشبيلية، نحن ريال مدريد، يجب علينا أن نفكر فيما سيحدث".
ونوه "أعتقد أن الكثيرين يعلمون أنني أردت البقاء هنا في البرنابيو، قادر على تقديم موسم جيد والنجاح مع الفريق، ولكن هذا لن يأتي إلا بدعم من زيدان. تربطني علاقة مثالية بالمدرب الفرنسي".
خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان




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