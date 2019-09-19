خاميس:, تربطني, علاقة, مثالية, بزيدان,

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أعلن الموقع الرسمي لـ"اليويفا" عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائز أفضل هدف في...
تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع قناة ITV البريطانية، عن جانب...
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما...
عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، يقوم الجسم بتصنيع فيتامين D، الذي يحتاج إليه...
يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة...
تشهد الملاعب الأوروبية اليوم الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة...
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن قرار جديد ينوي اتخاذه فيما...
رفع كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي قبل مواجهة فريقه...
اقتنص برشلونة، نقطة تعادل ثمينة من أنياب مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما...
أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل...