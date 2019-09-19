تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 13:29:02 القاضي ميلتسر: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وعلى اكمل وجه |  2019-09-19 13:26:38 نتنياهو لغانتس: حكومة الوحدة الواسعة هي واجب الساعة |  2019-09-19 13:24:57 مصر تحظر 21 دواء يحتوي على مواد مسرطنة |  2019-09-19 13:22:50 صاروخية دي ماريا في الريال تنافس على جائزة هدف الأسبوع |  2019-09-19 13:19:41 اصابة مسنة جراء حادث دهس في القدس وحالتها خطيرة |  2019-09-19 13:17:50 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون |  2019-09-19 12:00:06 صور- نتنياهو وغانتس يتصافحان في اول لقاء لهما بعد الانتخابات |  2019-09-19 11:50:01 فرز 97% من الاصوات: "ازرق أبيض" 33 مقعدا و"الليكود" 31 و"المشتركة" 13 |  2019-09-19 11:07:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع ضبط 1200 سائق يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-09-19 11:04:46 أوبئة تهدد حياة الملايين.. والطائرات "مشتبهة" |  2019-09-19 11:02:50 خاميس: تربطني علاقة مثالية بزيدان |  2019-09-19 10:45:39 العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة |  2019-09-19 10:48:54 نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية |  2019-09-19 10:46:56 حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |

الرئيسية |



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فرز 97% من الاصوات - غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13



  |     |   اضافة تعليق



فرز 97% من الاصوات - غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13




كلمات متعلقة

فرز, 97%, من, الاصوات, -, غانتس, يتقدم, بمقعدين, على, نتنياهو, والمشتركة, تستعيد, الـ13,

تابعونــا

تحديد مدة غياب جوردي ألبا عن برشلونة تحديد مدة غياب جوردي ألبا عن برشلونة 2019-09-18 | 13:55:48

كشف تقارير صحفية، عن المدة التي سيغيب فيها جوردي ألبا مدافع برشلونة، الذي غادر...

53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي 53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي 2019-09-17 | 18:43:18

أدلى أكثر من مليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات ...

e e 2019-09-15 | 18:10:50

...

باقة الغربية:مصرع الشاب محمد ابو حسين واصابة اخر باطلاق نار باقة الغربية:مصرع الشاب محمد ابو حسين واصابة اخر باطلاق نار 2019-09-14 | 06:20:36

لقي الشاب محمد سمير ابو حسين(25 عاما) مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية...

متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة 2019-09-11 | 14:46:00

وصلت مؤخرا إلى الإنجليزي للحمل والولادة حالة نادرة لسيدة حامل مع متلازمة تدعى...

مدفعية اسرائيلة تقصف مرصدا لحماس مدفعية اسرائيلة تقصف مرصدا لحماس 2019-09-07 | 14:38:03

أطلقت المدفعية الاسرائيلية، السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة شرق رفح...

الطقس: انخفاض طفيف آخر على الحرارة الطقس: انخفاض طفيف آخر على الحرارة 2019-09-05 | 05:39:31

اليوم الخميس 2019/09/05: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

نتنياهو : سنبقى في مدينة الخليل الى الابد ولن نتخلى عن حقوقنا نتنياهو : سنبقى في مدينة الخليل الى الابد ولن نتخلى عن حقوقنا 2019-09-04 | 22:53:48

قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إننا لسنا غرباء في الخليل وسنبقى فيها الى الابد...

الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام 2019-08-30 | 14:34:02

تقرر اليوم الجمعة الغاء الإضراب , حيث ستفتتح السنة الدراسية في كل المدارس بانتظام...

التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى بعد نصحه للنساء بعدم اللجوء للشرطة في المشاكل الأسرية التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى بعد نصحه للنساء بعدم اللجوء للشرطة في المشاكل الأسرية 2019-08-26 | 15:30:48

الافراج عن سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منشطات ممنوعة اعتقال مشتبه عقاقير مداهمة بيت قرية دير الأسد شرطة طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض اغلاق شارع 90 قرب ايلات سيول فيضانات تدفق مياه غمرت الشارع الشرطة عكا الاستشهاد فيسبوك نشر ستاتوس فتاة الافراج اعتقال مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد وفاة يسرى قهوجي جريس من فسوطة انتقلت الى رحمة الله حيفا تسكن بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتديافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحققروما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي الطفل عدي بلال كنعان طمرة مدينة فجعت رمبام مستشفى زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدورصاصة طائشة فتى تستقر اصابة ساق ام لفحم زيارة عائلية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com