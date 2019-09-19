فرز 97% من الاصوات - غانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو والمشتركة تستعيد الـ13

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تحديد مدة غياب جوردي ألبا عن برشلونة 2019-09-18 | 13:55:48 كشف تقارير صحفية، عن المدة التي سيغيب فيها جوردي ألبا مدافع برشلونة، الذي غادر...

53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي 2019-09-17 | 18:43:18 أدلى أكثر من مليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات ...

باقة الغربية:مصرع الشاب محمد ابو حسين واصابة اخر باطلاق نار 2019-09-14 | 06:20:36 لقي الشاب محمد سمير ابو حسين(25 عاما) مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في باقة الغربية...

متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة 2019-09-11 | 14:46:00 وصلت مؤخرا إلى الإنجليزي للحمل والولادة حالة نادرة لسيدة حامل مع متلازمة تدعى...

مدفعية اسرائيلة تقصف مرصدا لحماس 2019-09-07 | 14:38:03 أطلقت المدفعية الاسرائيلية، السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة شرق رفح...

الطقس: انخفاض طفيف آخر على الحرارة 2019-09-05 | 05:39:31 اليوم الخميس 2019/09/05: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

نتنياهو : سنبقى في مدينة الخليل الى الابد ولن نتخلى عن حقوقنا 2019-09-04 | 22:53:48 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إننا لسنا غرباء في الخليل وسنبقى فيها الى الابد...

الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام 2019-08-30 | 14:34:02 تقرر اليوم الجمعة الغاء الإضراب , حيث ستفتتح السنة الدراسية في كل المدارس بانتظام...