نتنياهو, مخاطبًا, غانتس:, ليس, هناك, خيار, سوى, حكومة, وطنية,

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قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حانان ميلتسر، إن اللجنة استخلصت العبر...
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن حكومة الوحدة الواسعة...
اسفر حادث دهس في شارع الملك داوود في مدينة القدس عن اصابة مسنة(70عاماً) بجراح خطيرة...
بدأ قبل قليل (الساعة )12:30 اضراب تحذيري عام ليوم واحد في شركة الاتصالات بليفون. هذا...
التقى اليوم الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس كحول لفان بيني جانتس...
أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، تفوق حزب "أزرق أبيض" بمقعدين...
خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال هذا الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...
خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة...
بعد ظهور النتائج غير الرسمية يعقد حزب كاحول لافان بعد ظهر اليوم اول جلسة له بعد...
قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...