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نتنياهو مخاطبًا غانتس: ليس هناك خيار سوى حكومة وطنية



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دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم تحالف "ابيض ازرق" بني غانتس للاجتماع اليوم , وخاطبه قائلا" بني، دعنا نلتقي اليوم ليس هناك خيار سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية".



وكتب نتنياهو على حسابه تويتر بعدما "لا يوجد خيار سوى تشكيل حكومة وحدة على أوسع نطاق ممكن يتوقع الناس منا، كلانا ، أن نظهر المسؤولية ونعمل من أجل التعاون وغير مسموح لنا وليس هناك سبب لإجراء انتخابات ثالثة - أنا ضدها. تعال نشكل حكومة وحدة وطنية واسعة اليوم" .


في غضون ذلك وبعد فرز حوالي 180 ألف صوت من المغلفات المزدوجة لانتخابات الكنيست الـ22، والتي يزيد عددها بقليل عن 240 ألف ارتفع تحالف "ارزق ابيض" بزعامة بني غانتس إلى 33 مقعدًا.


فيما حصل حزب "إسرائيل بيتنا"بقيادة افيغدور ليبرمان على ثمانية مقاعد. وتم فرز 96.5٪ من الأصوات حتى الآن. لم يتغير باقي الأحزاب: الليكود 31 ، والقائمة المشتركة 13 ، وشاس 9 ، ويسرائيل بيتنا 8 ، يهوداة هتوراة 8 مقاعد , واليمين 7 ، وحزب العمل 6 ، والمعسكر الديمقراطي 5.




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