العثور, على, 8, زجاجات, حارقة, في, منزل, بمدينة, عرابة,

الشرطة اعتقلت صاحب المنزل(40 عاما) وتم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح بمدينة طبريا حتى يوم الاحد.

خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة للاستعمال في احد المنزل.

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