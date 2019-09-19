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العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة



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خلال تفتيش لقوات حرس الحدود بمدينة عرابة تم العثور على ٨ زجاجات حارقة جاهزة للاستعمال في احد المنزل.


الشرطة اعتقلت صاحب المنزل(40 عاما) وتم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح بمدينة طبريا حتى يوم الاحد.

العثور على 8 زجاجات حارقة في منزل بمدينة عرابة




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