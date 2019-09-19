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حزب كاحول لافان ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد ظهور النتائج غير الرسمية يعقد حزب كاحول لافان بعد ظهر اليوم اول جلسة له بعد الانتخابات في مدينة تل ابيب.



 حيث دعا رئيس الحزب بيني غانتس جميع الأعضاء لتدارس كافة السيناريوهات والاحتمالات التي تقف أمام الحزب بخصوص الخطوات السياسية القادمة فيما يتعلق بتحديد هوية الحكومة الجديدة. 

وفي غضون ذلك أعرب عضو الحزب تسفي هاوزر ان تشكل في نهاية المطاف حكومة وحدة وطنية، لأن ذلك ما يريده الجمهور بنظره. ومع ذلك أوضح انه لا يمكن لشخص، قد تُقدم ضده لائحة اتهام، في إشارة الى السيد بنيامين نتنياهو، ان يرأس هذه الحكومة. 


الى ذلك اكد النائب الليكودي دافيد بيتان ان حزبه لن يوافق على مبدأ التناوب على رئاسة الوزراء، بحيث سيكون رئيس كاحول لافان بيني غانتس اول من سيتولى هذا المنصب. وعزا بيتان سبب ذلك الى المشاكل القضائية التي يواجهها نتنياهو.


هذا ويجتمع رؤساء كتل اليمين لاستمرار النقاش حول خطواتهم المستقبلية. وقالت رئيسة كتلة يامينيا ايليت شاكيد انها لا تعارض انضمام كاحول لافان او إسرائيل بيتنا او العمل – غيشر اليهم، معربة عن أملها في الا نضطر الى خوض انتخابات ثالثة.




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