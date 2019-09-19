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فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما



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 قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الاثنين القادم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري في تمام الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت القدس. حيث يحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عاموديه تماما على خط الاستواء السماوي، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و17 ساعة و29 دقيقة.



وبحسب داود الطروة من الجمعية الفلكية الفلسطينية فإن الشمس تشرق يوم الاعتدال الخريفي في القدس في تمام الساعة 06:27 من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 من الزاوية الغربية تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و52 دقيقة و31 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق و29 ثانية.


و أضاف الطروة أنه بعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك. 




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