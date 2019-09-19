بعد انتظار 12 عاما - أحمد وتمام بدارنة من عرابة يرزقان بابنتهما ايلاف

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قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...
اعلن مساء الاربعاء، عن وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش في العشرينات من عمره، متأثرا...
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوضح خلال حديث مع صحفيين، ان موقف رام الله هو ضد...
يستدل من نتائج الانتخابات ان نسبة الاقتراع في التجمعات السكنية العربية بلغت امس...
انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ...
اليوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
تبدأ الليلة عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف....
تعرض شاب بعد منتصف الليلة الماضية للطعن مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة,وذلك في...
بدعوة من إدارة مدرسة المسيح الانجيلية في الناصرة وبالتعاون مع جمعية المرام...
اصيب رجل مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...