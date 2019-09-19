بعد, انتظار, 12, عاما, -, أحمد, وتمام, بدارنة, من, عرابة, يرزقان, بابنتهما, ايلاف,

وعبر الوالد عن سعادته مشيرا الى انه اجمل شعور في الدنيا ان يمن الله عليك بهدية من السماء بعد انتظار 12 عاما .وتابع :" لم افقد الامل انا وزوجتي والحمد لله على نعمه".

رزق الزوجان أحمد وتمام بدارنة من مدينة عرابة مؤخرا بطفلتهما البكر ايلاف بعد انتظار دام 12 عاما .

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