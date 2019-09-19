تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |  2019-09-19 09:57:00 فشل نتنياهو - بقلم - حمادة فراعنة |  2019-09-19 09:21:15 بعد انتظار 12 عاما - أحمد وتمام بدارنة من عرابة يرزقان بابنتهما ايلاف |  2019-09-19 09:12:27 القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق |  2019-09-19 08:44:06 عباس لن يتفاوض مع حكومة جديدة برئاسة نتنياهو |  2019-09-19 08:36:13 الزواج السعيد يحد من خطر الإصابة بالخرف! |  2019-09-19 08:27:09 نسبة التصويت في المجتمع العربي 60% |  2019-09-19 08:20:39 استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية |  2019-09-19 05:47:14 الطقس - انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-09-19 05:45:43 ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب |  2019-09-19 00:02:20 دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد |  2019-09-18 21:40:22 بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة |  2019-09-19 00:36:23 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار |  2019-09-18 22:34:12 البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ |  2019-09-18 21:56:32 مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد انتظار 12 عاما - أحمد وتمام بدارنة من عرابة يرزقان بابنتهما ايلاف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



رزق الزوجان أحمد وتمام بدارنة من مدينة عرابة مؤخرا بطفلتهما البكر ايلاف بعد انتظار دام 12 عاما .


وعبر الوالد عن سعادته مشيرا الى انه اجمل شعور في الدنيا ان يمن الله عليك بهدية من السماء بعد انتظار 12 عاما .

وتابع :" لم افقد الامل انا وزوجتي والحمد لله  على نعمه".




كلمات متعلقة

بعد, انتظار, 12, عاما, -, أحمد, وتمام, بدارنة, من, عرابة, يرزقان, بابنتهما, ايلاف,

تابعونــا

فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما 2019-09-19 | 10:35:39

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...

القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق 2019-09-19 | 09:12:27

اعلن مساء الاربعاء، عن وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش في العشرينات من عمره، متأثرا...

عباس لن يتفاوض مع حكومة جديدة برئاسة نتنياهو عباس لن يتفاوض مع حكومة جديدة برئاسة نتنياهو 2019-09-19 | 08:44:06

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوضح خلال حديث مع صحفيين، ان موقف رام الله هو ضد...

نسبة التصويت في المجتمع العربي 60% نسبة التصويت في المجتمع العربي 60% 2019-09-19 | 08:27:09

يستدل من نتائج الانتخابات ان نسبة الاقتراع في التجمعات السكنية العربية بلغت امس...

استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية 2019-09-19 | 08:20:39

انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ...

الطقس - انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس - انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-09-19 | 05:47:14

اليوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة 2019-09-18 | 21:40:22

تبدأ الليلة عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف....

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار 2019-09-19 | 00:36:23

تعرض شاب بعد منتصف الليلة الماضية للطعن مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة,وذلك في...

البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ 2019-09-18 | 22:34:12

بدعوة من إدارة مدرسة المسيح الانجيلية في الناصرة وبالتعاون مع جمعية المرام...

اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة 2019-09-18 | 22:48:10

اصيب رجل مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبان قرية طرعان يغلقون مدخل كسارة جولاني سياراتهم وقف العمل صباح غبار دبمونا عمال . عرب طعن بدو ارهاب امريكا عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة مصرع شاب سائق قلنسوة حادث طرق اصكدام عامود فقد السيطرة شرطة اسعاف رائد ابراهيم سلامة مشاهدة مباراة ريال مدريديوتويب ريال مدريد مباراة ريال مديد 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاجلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي اصابات حادث طرق ذاتي عرابة اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية يافا مظاهرة المسجد الاقصى القدس اصابات اعتقالات تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار رضيع طفل بئر المسكور اصابة بالغة مستشفى رمبام حيفا الشرطة اسعاف متوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com