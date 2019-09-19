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القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق



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 اعلن مساء الاربعاء، عن وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش في العشرينات من عمره، متأثرا بجراحه، بعد حادث طرق قبل عدة ايام في منطقة شرقي القدس. وكان المرحوم قد نقل الى مستشفى هداسا حيث حاول الاطباء انقاذ حياته لكن دون جدوى وتم اقرار وفاته.





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