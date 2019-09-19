تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |  2019-09-19 09:57:00 فشل نتنياهو - بقلم - حمادة فراعنة |  2019-09-19 09:21:15 بعد انتظار 12 عاما - أحمد وتمام بدارنة من عرابة يرزقان بابنتهما ايلاف |  2019-09-19 09:12:27 القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق |  2019-09-19 08:44:06 عباس لن يتفاوض مع حكومة جديدة برئاسة نتنياهو |  2019-09-19 08:36:13 الزواج السعيد يحد من خطر الإصابة بالخرف! |  2019-09-19 08:27:09 نسبة التصويت في المجتمع العربي 60% |  2019-09-19 08:20:39 استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية |  2019-09-19 05:47:14 الطقس - انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-09-19 05:45:43 ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب |  2019-09-19 00:02:20 دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد |  2019-09-18 21:40:22 بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة |  2019-09-19 00:36:23 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار |  2019-09-18 22:34:12 البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ |  2019-09-18 21:56:32 مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عباس لن يتفاوض مع حكومة جديدة برئاسة نتنياهو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوضح خلال حديث مع صحفيين، ان موقف رام الله هو ضد حكومة جديدة برئاسة نتنياهو. 



بدوره اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استعداد السلطة للتفاوض مع أي رئيس وزراء إسرائيلي جديد ينبثق من الانتخابات التشريعية. وأضاف: "نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في اسرائيل, وعندما يتفق الاسرائيليون فيما بينهم سنكون جاهزين للتفاوض على حل الدولتين, اسرائيلية الى جانب دولة فلسطينية مستقلة. وجاء تصريحاهما خلال زيارة للعاصمة النرويجية أوسلو".




كلمات متعلقة

عباس, لن, يتفاوض, مع, حكومة, جديدة, برئاسة, نتنياهو,

تابعونــا

فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما 2019-09-19 | 10:35:39

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...

بعد انتظار 12 عاما - أحمد وتمام بدارنة من عرابة يرزقان بابنتهما ايلاف بعد انتظار 12 عاما - أحمد وتمام بدارنة من عرابة يرزقان بابنتهما ايلاف 2019-09-19 | 09:21:15

رزق الزوجان أحمد وتمام بدارنة من مدينة عرابة مرخرا بطفلتهما البكر ايلاف بعد...

القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق 2019-09-19 | 09:12:27

اعلن مساء الاربعاء، عن وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش في العشرينات من عمره، متأثرا...

نسبة التصويت في المجتمع العربي 60% نسبة التصويت في المجتمع العربي 60% 2019-09-19 | 08:27:09

يستدل من نتائج الانتخابات ان نسبة الاقتراع في التجمعات السكنية العربية بلغت امس...

استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية 2019-09-19 | 08:20:39

انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ...

الطقس - انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس - انخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-09-19 | 05:47:14

اليوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة 2019-09-18 | 21:40:22

تبدأ الليلة عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف....

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار 2019-09-19 | 00:36:23

تعرض شاب بعد منتصف الليلة الماضية للطعن مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة,وذلك في...

البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ 2019-09-18 | 22:34:12

بدعوة من إدارة مدرسة المسيح الانجيلية في الناصرة وبالتعاون مع جمعية المرام...

اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة 2019-09-18 | 22:48:10

اصيب رجل مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل بلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك قصي ابو مديغم طفل رهط غرق داخل وعاء ماء بيت العائلة تشييع جثمان وفاة مصرع ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين مصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب فتاة نص رسالة أزف اتمنى شقيقتها المحامي اعتقال الناصرة يزيد ابو احمد ارهاب تحريض هدم بيت طابقين عرابة قرية سعيد ابراهيم خطيب اعتقال شابين مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com