عباس, لن, يتفاوض, مع, حكومة, جديدة, برئاسة, نتنياهو,

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوضح خلال حديث مع صحفيين، ان موقف رام الله هو ضد حكومة جديدة برئاسة نتنياهو.

بدوره اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استعداد السلطة للتفاوض مع أي رئيس وزراء إسرائيلي جديد ينبثق من الانتخابات التشريعية. وأضاف: "نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في اسرائيل, وعندما يتفق الاسرائيليون فيما بينهم سنكون جاهزين للتفاوض على حل الدولتين, اسرائيلية الى جانب دولة فلسطينية مستقلة. وجاء تصريحاهما خلال زيارة للعاصمة النرويجية أوسلو".