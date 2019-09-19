عباس, لن, يتفاوض, مع, حكومة, جديدة, برئاسة, نتنياهو,

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قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في فلسطين والنصف...
رزق الزوجان أحمد وتمام بدارنة من مدينة عرابة مرخرا بطفلتهما البكر ايلاف بعد...
اعلن مساء الاربعاء، عن وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش في العشرينات من عمره، متأثرا...
يستدل من نتائج الانتخابات ان نسبة الاقتراع في التجمعات السكنية العربية بلغت امس...
انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ...
اليوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
تبدأ الليلة عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف....
تعرض شاب بعد منتصف الليلة الماضية للطعن مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة,وذلك في...
بدعوة من إدارة مدرسة المسيح الانجيلية في الناصرة وبالتعاون مع جمعية المرام...
اصيب رجل مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...