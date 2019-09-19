رونالدو, يبحث, عن, سيدة, لرد, الجميل, لها,

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع قناة ITV البريطانية، عن جانب من الصعوبات التي واجهها خلال طفولته مع زملائه في أكاديمية نادي سبورتينغ لشبونة.

وقال رونالدو: "عندما كنت أبلغ من العمر 11- 12 عاما، لم يكن لدى عائلتي المال. كنت أعيش مع لاعبين في عمري من أنحاء أخرى في البرتغال، وكنت أرى عائلتي مرة كل ثلاثة أشهر".وأضاف: "أتذكر أننا كنا نريد تناول الطعام عادة في وقت متأخر من الليل. وكان هنالك مطعم (ماكدونالدز) قريب من الملعب، كنا نطرق بابه ونطلب الطعام المتبقي من الموظفين الذين لم يرفضوا أبدا طلبنا. كانت هناك سيدة تدعى إيدنا وفتاتان أخريان كن يجلبن لنا بعض الهامبرغر بصفة دائمة".وأشار النجم البرتغالي إلى أنه "لم أجدهن بعد ذلك أبدا، بالرغم من أنني بحثت وسألت الناس عنهن في البرتغال".وأعرب رونالدو عن امتنانه لتلك المساعدة، وأنه خطط أخيرا لإيجاد عائلتها، قائلا: "آمل أن يساعدني هذا على إيجادهم، أريد أن أدعوهم على العشاء في تورينو أو لشبونة وأعطيهم ما أعطوني إياه، أنا لا أنسى أبدا".