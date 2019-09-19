تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 10:35:39 فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم ويستمر لمدة 89 يوما |  2019-09-19 09:57:00 فشل نتنياهو - بقلم - حمادة فراعنة |  2019-09-19 09:21:15 بعد انتظار 12 عاما - أحمد وتمام بدارنة من عرابة يرزقان بابنتهما ايلاف |  2019-09-19 09:12:27 القدس: وفاة الشاب منذر ماهر الشاويش متأثرا بجراحه بعد حادث طرق |  2019-09-19 08:44:06 عباس لن يتفاوض مع حكومة جديدة برئاسة نتنياهو |  2019-09-19 08:36:13 الزواج السعيد يحد من خطر الإصابة بالخرف! |  2019-09-19 08:27:09 نسبة التصويت في المجتمع العربي 60% |  2019-09-19 08:20:39 استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية |  2019-09-19 05:47:14 الطقس - انخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-09-19 05:45:43 ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب |  2019-09-19 00:02:20 دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد |  2019-09-18 21:40:22 بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة |  2019-09-19 00:36:23 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار |  2019-09-18 22:34:12 البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ |  2019-09-18 21:56:32 مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو يبحث عن سيدة لرد الجميل لها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع قناة ITV البريطانية، عن جانب من الصعوبات التي واجهها خلال طفولته مع زملائه في أكاديمية نادي سبورتينغ لشبونة.


وقال رونالدو: "عندما كنت أبلغ من العمر 11- 12 عاما، لم يكن لدى عائلتي المال. كنت أعيش مع لاعبين في عمري من أنحاء أخرى في البرتغال، وكنت أرى عائلتي مرة كل ثلاثة أشهر".


وأضاف: "أتذكر أننا كنا نريد تناول الطعام عادة في وقت متأخر من الليل. وكان هنالك مطعم (ماكدونالدز) قريب من الملعب، كنا نطرق بابه ونطلب الطعام المتبقي من الموظفين الذين لم يرفضوا أبدا طلبنا. كانت هناك سيدة تدعى إيدنا وفتاتان أخريان كن يجلبن لنا بعض الهامبرغر بصفة دائمة".


وأشار النجم البرتغالي إلى أنه "لم أجدهن بعد ذلك أبدا، بالرغم من أنني بحثت وسألت الناس عنهن في البرتغال".


وأعرب رونالدو عن امتنانه لتلك المساعدة، وأنه خطط أخيرا لإيجاد عائلتها، قائلا: "آمل أن يساعدني هذا على إيجادهم، أريد أن أدعوهم على العشاء في تورينو أو لشبونة وأعطيهم ما أعطوني إياه، أنا لا أنسى أبدا".




كلمات متعلقة

رونالدو, يبحث, عن, سيدة, لرد, الجميل, لها,

تابعونــا

دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد 2019-09-19 | 00:02:20

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما...

الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد العظام الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد العظام 2019-09-18 | 20:21:50

عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، يقوم الجسم بتصنيع فيتامين D، الذي يحتاج إليه...

هازارد يتحدى إيكاردي في التشكيل المتوقع للريال وباريس هازارد يتحدى إيكاردي في التشكيل المتوقع للريال وباريس 2019-09-18 | 20:20:31

يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة...

جدول وتوقيت مباريات اليوم الأربعاء في دوري الأبطال جدول وتوقيت مباريات اليوم الأربعاء في دوري الأبطال 2019-09-18 | 11:55:26

تشهد الملاعب الأوروبية اليوم الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة...

كريستيانو يكشف عن نيته دخول "القفص الذهبي" كريستيانو يكشف عن نيته دخول "القفص الذهبي" 2019-09-18 | 10:07:34

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن قرار جديد ينوي اتخاذه فيما...

نافاس يتوعد ريال مدريد نافاس يتوعد ريال مدريد 2019-09-18 | 05:54:01

رفع كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي قبل مواجهة فريقه...

برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند 2019-09-18 | 00:14:28

اقتنص برشلونة، نقطة تعادل ثمينة من أنياب مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما...

ليوناردو: وضع نيمار صعب لأنه يتحدث كثيرًا ليوناردو: وضع نيمار صعب لأنه يتحدث كثيرًا 2019-09-16 | 22:57:42

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل...

24 ساعة تحسم موقف ميسي من لقاء دورتموند 24 ساعة تحسم موقف ميسي من لقاء دورتموند 2019-09-16 | 20:49:47

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه لم يحسم بشكل نهائي موقف...

لاعب باريس السابق يبرر هجوم الجماهير على نيمار لاعب باريس السابق يبرر هجوم الجماهير على نيمار 2019-09-16 | 15:00:44

برر باولو سيزار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي السابق، الهجوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصلاصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة تمديد عمل المنقذين على امتداد شواطئ بحيرة طبريا لساعتين منعا لحوادث الغرق بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم فتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب جثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة دهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com