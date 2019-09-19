هل, تنتظر, إيشواريا, راي, باتشان, طفلها, الثاني؟,

أثارت صورة لممثلة بوليوود آیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها، الجدل حول حملها بطفلها الثاني، وظهرت ايشواريا ببطن منتفخ قليلا.

إيشواريا زادت من شكوك جمهورها حول حملها بعدما نشرت مجموعة صور من حفل “بيبي شاور”.كما نشرت راي سلسلة جديدة من صور ليلة زفافها، حيث شوھدت آیشواریا مثل الملكة ، جالسة على العرش بینما یقف أبیشیك بجانبھا، ووالدتها فرندا راي بصحبتها.سأل أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان الممثلة حاملا أم لا. أجاب آخر: “لا ھي لیست كذلك”. وكتب ثالث: “أنا أيضا أنتظر إنجاب ايشواريا طفل آخرتزوجت أبهشیك وإیشواریا في عام 2007، وكان زواج متوقع له الفشل من كثيرين بالوسط الفني، وقد استقبل الثنائي الطفلة الجميلة إراديا، في 16 نوفمبر 2011