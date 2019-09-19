نسبة, التصويت, في, المجتمع, العربي, 60%,

يستدل من نتائج الانتخابات ان نسبة الاقتراع في التجمعات السكنية العربية بلغت امس 60% مقارنة مع حوالي 50% في الانتخابات السابقة في شهر نيسان ابريل الماضي .

وبعد فرز 95% من الاصوات يتبين ان القائمة المشتركة حصلت على 12 مقعدا حيث صوت لها 430 الف مواطن مقارنة مع 10 مقاعد فازت بها الاحزاب العربية في الانتخابات السابقة .