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نسبة التصويت في المجتمع العربي 60%



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يستدل من نتائج الانتخابات ان نسبة الاقتراع في التجمعات السكنية العربية بلغت امس 60% مقارنة مع حوالي 50% في الانتخابات السابقة في شهر نيسان ابريل الماضي . 


وبعد فرز 95% من الاصوات يتبين ان القائمة المشتركة حصلت على 12 مقعدا حيث صوت لها 430 الف مواطن مقارنة مع 10 مقاعد فازت بها الاحزاب العربية في الانتخابات السابقة .






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