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استمرار فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة , نتانياهو - حكومة برئاستي او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انطلقت بعد منتصف الليلة الماضية عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف. 



وتعود معظمها لجنود الجيش . ومن المتوقع أن تُعلن مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس. 


وعلى الصعيد البرلماني يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية اليمينية مجددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم. وخلال لقائهم مساء أمس تعهدوا بتشكيل كتلة مانعة برئاسة نتنياهو ستعمل الى ان يرأس الحكومة الجديدة أيضا. 

وقد صرح رئيس الوزراء بان هناك خيارين اما حكومة برئاسته او حكومة خطرة تستند الى الأحزاب العربية.

وفي المعارضة يلتئم كاحول لافان خلال ساعات الظهيرة. وسيطلع رئيس الحزب بيني غانتس أعضائه على التطورات السياسية وخطواته المستقبلية.


تصوير - afp




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