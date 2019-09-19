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ترامب: تفكيري بشأن إيران لم يتغير ولدينا خيارات غير الحرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بأن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا، موضحا أن الخيار الأخير بعد الهجمات سيكون الحرب.



وصرح للصحفيين في لوس أنجلوس"إنه سيكشف خلال 48 ساعة المزيد من التفاصيل بشأن العقوبات الأمريكية المشددة على إيران"، وذلك بعد أن أعلن عنها على تويتر في وقت سابق.


ولفت إلى أن "الخيار الأخير بعد هجمات يوم السبت على منشأتي النفط السعوديتين سيكون الحرب، لكن هناك خيارات أخرى". ممتنعا عن إعطاء أي تفاصيل أخرى، وفق ما ذكرته "رويترز".


 
يأتي ذلك فيما، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان، في زيارة مخصصة لبحث تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية.




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