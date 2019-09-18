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مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تأهل فريق مكابي ابناء الرينة الى نصف نهائي كأس الدولة للدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب"بعد فوز خارجي بالنتيجة 4-2 على فريق اتحاد كفرقرع في مبارة جرت على ملعب الطيرة البلدي .


الفريق الريناوي الطامح بالصعود للدرجة الاولى افتتح التسجيل في الدقيقة ال40 من هدف القناص محمد ابو ريا . في الشوط الثاني افتتح القرعاويين بقوة واستطاعوا قلب النتيجة عن طريق محمد كبها ووئام زحالقة الا أن الريناويين عادوا الى المباراة بهدف اخر للقناص محمد ابو ريا واستطاعوا من تسجيل هدفين في الدقائق الاخيرة عن طريق اللاعبين ادهم شبلي ومحمد حجير .


وسيلاقي الفريق الريناوي في نصف النهائي فريق النادي الرياضي برديس حنا والفائز بينهما سيلاقي في المباراة النهائية الفائز من مباراة مكابي ام الفحم وعيروني نيشر .

يشار الى أن الفريق الريناوي بقيادة المدرب حنا فرهود يستعد للقاء فريق صندلة جلبواع ضمن مباريات الدوري عصر السبت على ملعب باقة الغربية .




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