تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-19 00:02:20 دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد |  2019-09-18 21:40:22 بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة |  2019-09-19 00:36:23 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار |  2019-09-18 22:34:12 البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ |  2019-09-18 21:56:32 مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية |  2019-09-18 21:49:38 هبوعيل ام الفحم يضم 4 لاعبين عشية لقاء ابناء اللد |  2019-09-18 22:48:10 اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة |  2019-09-18 20:24:09 صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة |  2019-09-18 20:21:50 الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد العظام |  2019-09-18 20:20:31 هازارد يتحدى إيكاردي في التشكيل المتوقع للريال وباريس |  2019-09-18 20:18:59 نتانياهو يقطع الطريق على غانتس لمشاورات تشكيل حكومة طبيعية |  2019-09-18 20:08:10 مصرع إمراة "70" عاما جراء حادث دهس في الرملة |  2019-09-18 17:13:50 أهل البلد يؤثرون: اكثر من 60 الف مواطن خرجوا للتصويت للاستفتاء الشعبي |  2019-09-18 17:09:51 الجبهة الشعبية الفلسطينية: نتائج وخيمة إذا انضمت القائمة العربية إلى قوائم صهيونية |  2019-09-18 17:06:51 اعادة فريق شباب الناصرة بعد سنوات من غيابه عن الساحة الرياضية |

الرئيسية | كرة قدم محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هبوعيل ام الفحم يضم 4 لاعبين عشية لقاء ابناء اللد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



وقعت ادارة فريق الدرجة الممتازة هبوعيل ام الفحم مع 4 لاعبين عشية اللقاء المرتقب امام ابناء اللد مساء الاثنين على ملعب العفولة في ديربي عربي اخر ضمن الدوري .


وكانت الادارة الفحماوية قد وقعت مع اللاعبين روتم حاتوئيل قادماً من عيروني رمات هشارون,اللاعب نيئور كوهين قادماً من هبوعيل رمات غان,اللاعب اليئور مشعالي قادماً من هبوعيل اشكلون,واللاعب بيتر الوهاب قادماً من هبوعيل مرمورك .

جاء هذا التعزيز بعد ان حقق الفريق الانتصار الاول في الدوري على فريق هبوعيل بيتح تكفا بهدف مقابل لاشيء مساء الاثنين الماضي, حيث افتتح المدرب نير باركوفيتش مسيرته مع الفحماويين بفوز خارجي مهم .

اما فريق اتحاد ابناء سخنين سيلتقي مساء الخميس مع فريق هبوعيل عكا على ملعب الاخير,يشار الى ان سخنين فازت في المباراة الاخيرة على النادي الرياضي كفرقايسم بالنتيجة2-1, اما القسماويين سيلتقون بفريق هبوعيل رمات جان مساء الخميس املين تحقيق الفوز الاول ,اما مكابي الاخاء الناصرة الذي فاز في الديربي امام نوف هجليل يسعى للفوز في لقاء الخميس امام رمات هشارون.




كلمات متعلقة

هبوعيل, ام, الفحم, يضم, 4, لاعبين, عشية, لقاء, ابناء, اللد,

تابعونــا

مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية مكابي ابناء الرينة يتأهل لنصف نهائي كأس الدولة في الدرجة الثانية 2019-09-18 | 21:56:32

تأهل فريق مكابي ابناء الرينة الى نصف نهائي كأس الدولة للدرجة الثانية المنطقة...

اعادة فريق شباب الناصرة بعد سنوات من غيابه عن الساحة الرياضية اعادة فريق شباب الناصرة بعد سنوات من غيابه عن الساحة الرياضية 2019-09-18 | 17:06:51

فريق هبوعيل شباب الناصره بقياده ابن الناصره المدرب يوسف القاسم يعود من جديد ،...

كاس الدولة :هبوعيل ابناء زلفة يفوز على مكابي طمره كاس الدولة :هبوعيل ابناء زلفة يفوز على مكابي طمره 2019-09-08 | 07:00:48

ضمن مباريات كاس الدولة الدرجة الاولى التقي فريقا هبوعيل ابناء زلفه ومكابي بلدي...

خسارة بيتية قاسية لابناء سخنين امام كتمون بالنتيجة 3:1 خسارة بيتية قاسية لابناء سخنين امام كتمون بالنتيجة 3:1 2019-09-02 | 23:33:17

مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية في استاد الدوجه امام فريق هبوعيل كتمون...

تسجيل نادي الهلال ام الفحم بدوري الدرجة الثالثة‎ لكرة القدم تسجيل نادي الهلال ام الفحم بدوري الدرجة الثالثة‎ لكرة القدم 2019-08-24 | 07:00:34

بعد مرور شهر بالضبط على بدء التحضير لتسجيل فريق جديد يلعب ضمن الدوري العام لكرة...

تحت شعار "طنطور النا", كرة القدم تعود مجدداً الى جديدة-المكر تحت شعار "طنطور النا", كرة القدم تعود مجدداً الى جديدة-المكر 2019-08-18 | 12:48:21

بمشاركة العشرات من جماهير البلدة, افتتحت على ارض الملعب البلدي في قرية الجديدة...

اجواء احتفالية في نهائي دوري بطل الابطال لكرة القدم في كوكب ابو الهيجاء اجواء احتفالية في نهائي دوري بطل الابطال لكرة القدم في كوكب ابو الهيجاء 2019-06-12 | 23:17:21

اقيمت مساء اليوم الاربعاء في كوكب ابو الهبجاء المباراة الاحتفالية التقليدية بكرة...

مكابي ابناء الرينة يتعاقد مع المدرب حنا فرهود ويعلن المنافسة على الصعود للدرجة الاولى مكابي ابناء الرينة يتعاقد مع المدرب حنا فرهود ويعلن المنافسة على الصعود للدرجة الاولى 2019-05-25 | 15:39:25

باشر فريق مكابي ابناء الرينة الاستعدادات لبناء الفريق للموسم المقبل ، وكانت...

هبوعيل باقة الغربية يتأهل الى نصف نهائي الاختبارات للصعود للدرجة الممتازة هبوعيل باقة الغربية يتأهل الى نصف نهائي الاختبارات للصعود للدرجة الممتازة 2019-05-11 | 15:09:45

حقق فريق هبوعيل باقة الغربية فوزا بيتياً مهماً على فريق هبوعيل هرتسليا بالنتيجة...

بعد موسم واحد في الدرجة الممتازة:هبوعيل اكسال يهبط للدرجة الاولى بعد موسم واحد في الدرجة الممتازة:هبوعيل اكسال يهبط للدرجة الاولى 2019-05-06 | 21:24:59

هبط فريق الدرجة الممتازة هبوعيل اكسال الى مستوى فرق الدرجة الاولى بعد موسم واحد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المناولة الاولى راهبات الناصرة مدرسة شفاعمرو مدينة اطفال طلاب القيامة قداس احتفالي هدوء حذر في المسجد الاقصى المبارك القدس شهداء صلاة الغائب عائلة شهران اكسال قرية من فردوس تنقذ حياة مرضى تتبرع باعضاء ابنتهم أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان قنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه يافا تتشح سواد تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق نعيم اولجا انجيلي الفريديس شاحنة بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة ثانوية جت تحتفل تخريج الفوج ال 34 طلابها مدرسة عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com