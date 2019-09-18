هبوعيل, ام, الفحم, يضم, 4, لاعبين, عشية, لقاء, ابناء, اللد,

وقعت ادارة فريق الدرجة الممتازة هبوعيل ام الفحم مع 4 لاعبين عشية اللقاء المرتقب امام ابناء اللد مساء الاثنين على ملعب العفولة في ديربي عربي اخر ضمن الدوري .

وكانت الادارة الفحماوية قد وقعت مع اللاعبين روتم حاتوئيل قادماً من عيروني رمات هشارون,اللاعب نيئور كوهين قادماً من هبوعيل رمات غان,اللاعب اليئور مشعالي قادماً من هبوعيل اشكلون,واللاعب بيتر الوهاب قادماً من هبوعيل مرمورك .جاء هذا التعزيز بعد ان حقق الفريق الانتصار الاول في الدوري على فريق هبوعيل بيتح تكفا بهدف مقابل لاشيء مساء الاثنين الماضي, حيث افتتح المدرب نير باركوفيتش مسيرته مع الفحماويين بفوز خارجي مهم .اما فريق اتحاد ابناء سخنين سيلتقي مساء الخميس مع فريق هبوعيل عكا على ملعب الاخير,يشار الى ان سخنين فازت في المباراة الاخيرة على النادي الرياضي كفرقايسم بالنتيجة2-1, اما القسماويين سيلتقون بفريق هبوعيل رمات جان مساء الخميس املين تحقيق الفوز الاول ,اما مكابي الاخاء الناصرة الذي فاز في الديربي امام نوف هجليل يسعى للفوز في لقاء الخميس امام رمات هشارون.