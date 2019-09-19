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دي ماريا يقود استعراضا باريسيا على شرف ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ريال مدريد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

سجل ثلاثية العملاق الباريسي آنخيل دي ماريا "هدفين" وتوماس مونييه بالدقائق 14 و33 و91.
تصدر بي إس جي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وتذيل الميرنجي الترتيب بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.
كان أصحاب الأرض الأكثر فاعلية على المرمى، وزار مرمى الملكي بأقل عدد ممكن من الفرص، وصدمه بهدف مبكر سجله دي ماريا بعد تمريرة عرضية من خوان بيرنات.




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