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بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة



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تبدأ الليلة عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف. وتعود هذه الأصوات لجنود من جيش الدفاع وسجناء، ومرضى يعالجون في المستشفيات، وأفراد السلك الديبلوماسي في الخارج.ومن المتوقع أن يتم مساء غد نشر نتائج فرز هذه الأصوات وبالتالي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

النتائج غير الرسميةهذا ويستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات بعد فرز نحو 90% أصوات المقترعين تقريبا، باستثناء الأصوات في المظاريف المزدوجة، ان "كاحول لافان" حصل على اثنين وثلاثين (32) مقعدا والليكود على واحد وثلاثين (31)، وحصلت القائمة المشتركة على ثلاثة عشر (13) مقعدا و"إسرائيل بيتنا" وشاس على (9) تسعة لكل منهما. وحصل حزب "يهادوت هتوراة" على ثمانية (8) مقاعد، و"يمينا" على سبعة (7) و"العمل – غيشر" على ستة (6) والمعسكر الديمقراطي على خمسة مقاعد (5). وما زال معسكر الوسط يمين والمشتركة يشكلون الأغلبية مع 56 مقعدا، فيما تحصل الاحزاب اليمينية على 55 مقعدا, ما يعني أن ليبرمان هو من سيحسم النتيجة حال انضمامه الى احد المعسكرين.
بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة




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