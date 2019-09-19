اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, المغار,

تعرض شاب بعد منتصف الليلة الماضية للطعن مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة,وذلك في محطة وقود في بلدة المغار .

تابعونــا

بدء عملية فرز الاصوات في المظاريف المزدوجة 2019-09-18 | 21:40:22 تبدأ الليلة عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف....

البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎ 2019-09-18 | 22:34:12 بدعوة من إدارة مدرسة المسيح الانجيلية في الناصرة وبالتعاون مع جمعية المرام...

اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة 2019-09-18 | 22:48:10 اصيب رجل مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...

نتانياهو يقطع الطريق على غانتس لمشاورات تشكيل حكومة طبيعية 2019-09-18 | 20:18:59 التقى رؤساء احزاب اليمين الإسرائيلي المؤيد لنتنياهو، مساء الأربعاء، في ديوان...

مصرع إمراة "70" عاما جراء حادث دهس في الرملة 2019-09-18 | 20:08:10 أفاد الناطق بإسم نجمة داود الحمراء بإصابة امرأة "70" عاما بجراح خطيرة اثر حادث دهس...

أهل البلد يؤثرون: اكثر من 60 الف مواطن خرجوا للتصويت للاستفتاء الشعبي 2019-09-18 | 17:13:50 بعد فرز أولي لنتائج التصويت على الاستفتاءات الشعبية في المدن والبلدات المشاركة...

اغلاق شارع 77 بعد سقوط حمولة شاحنة 2019-09-18 | 17:02:30 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم اغلاق مخرج الطريق...

شاهدوا - ضبط قاصر من النقب يقود سيارة ومعه شقيقيه , أرسله والده لايصال (بالون غاز) لبيت جدته 2019-09-18 | 14:57:12 ضبط عناصر من الشرطة خلال جولة ميدانية لهم في منطقة الكسيفة بالنقب , فتى 15 عاما...

شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا. 2019-09-18 | 13:54:58 قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء بعد نتائج انتخابات...