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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعرض شاب بعد منتصف الليلة الماضية للطعن مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة,وذلك في محطة وقود في بلدة المغار .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالخطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في المغار




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