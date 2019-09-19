اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, المغار,

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تبدأ الليلة عملية فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة البالغ عددها أكثر من مئتي ألف....
بدعوة من إدارة مدرسة المسيح الانجيلية في الناصرة وبالتعاون مع جمعية المرام...
اصيب رجل مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...
التقى رؤساء احزاب اليمين الإسرائيلي المؤيد لنتنياهو، مساء الأربعاء، في ديوان...
أفاد الناطق بإسم نجمة داود الحمراء بإصابة امرأة "70" عاما بجراح خطيرة اثر حادث دهس...
بعد فرز أولي لنتائج التصويت على الاستفتاءات الشعبية في المدن والبلدات المشاركة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم اغلاق مخرج الطريق...
ضبط عناصر من الشرطة خلال جولة ميدانية لهم في منطقة الكسيفة بالنقب , فتى 15 عاما...
قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء بعد نتائج انتخابات...
يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات بعد فرز نحو 90% أصوات المقترعين تقريبا،...