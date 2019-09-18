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البروفسور ادريس تيتي يلتقي طلاب مدرسة المسيح الانجيلية‎



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بدعوة من إدارة مدرسة المسيح الانجيلية في الناصرة وبالتعاون مع جمعية المرام للعلوم ، التقى بروفسور ادريس تيتي ، الباحث والمحاضر في موضوع الرياضيات في كل من جامعة كامبردج ، وجامعة تكساس ومعهد وايزمان للعلوم طلاب الصفوف العاشر حتى الثاني عشر في المدرسة .  تحدث الضيف عن مفاهيم عامة في الرياضيات وربطها بظواهر حياتية مبسطاً اياها لتكون قريبة جدا من جمهور الطلاب . كما تحدث عن الدور الذي ساهم به علماء الرياضيات الاغريق والمسلمون في انشاء مواضيع جديدة في الرياضيات والربط بينها.  تفاعل جمهور الطلاب والمعلمون مع المحاضر بتساؤلات واسئلة عديدة أجاب عنها بروفسور تيتي بشكل مبسط مبيناً تطبيقات هذه الردود في حياة البشر والاحياء عامة .اعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم من هذا اللقاء وعن الفائدة التي حصلوا عليها وخصوصا في الأسلوب المسهب الشيق للمحاضر، وطالبوا بالمزيد من هذه اللقاءات القيمة .في نهاية اللقاء شكر مدير المدرسة ، الأستاذ وسام تلحمي الضيف ، ثم قدم القس الارشديكن صموئيل برهوم ، رئيس ومدير عام المدرسة ، هدية رمزية للضيف شاكرا إياه على محاضرته ولقائه بالطلاب .





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