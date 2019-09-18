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اصابة خطيرة باطلاق نار في الطيرة



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اصيب رجل مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة الطيرة.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة باشرت التحقيق.





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