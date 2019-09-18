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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دوت صافرات الانذار الليلة في مستوطنات غلاف غزة .


وقالت مصادر اسرائيلية ان صافرات الانذار انطلقت في منطقة محاذية لقطاع غزة وانه لم يجر حتى اللحظة التاكد من احتمالية سقوط صواريخ اطلقت من غزة.
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة




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