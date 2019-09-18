نتانياهو, يقطع, الطريق, على, غانتس, لمشاورات, تشكيل, حكومة, طبيعية,

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أفاد الناطق بإسم نجمة داود الحمراء بإصابة امرأة "70" عاما بجراح خطيرة اثر حادث دهس...
بعد فرز أولي لنتائج التصويت على الاستفتاءات الشعبية في المدن والبلدات المشاركة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم اغلاق مخرج الطريق...
ضبط عناصر من الشرطة خلال جولة ميدانية لهم في منطقة الكسيفة بالنقب , فتى 15 عاما...
قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء بعد نتائج انتخابات...
يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات بعد فرز نحو 90% أصوات المقترعين تقريبا،...
اصيب شاب ظهر اليوم الاربعاء باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل...
هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا...
قال رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان بعد صدور نتائج غير نهائية في انتخابات...
قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...