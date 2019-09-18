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مصرع إمراة "70" عاما جراء حادث دهس في الرملة



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أفاد الناطق بإسم نجمة داود الحمراء بإصابة امرأة "70" عاما بجراح خطيرة اثر حادث دهس في مدينة الرملة حيث تعمل الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية ومن ثم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج فيما وصلت الشرطة الى المكان وفتحت تحقيق في ملابسات الحادث.




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